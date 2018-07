Công an Hà Giang lên tiếng về việc khởi tố, bắt tạm giam ông Vũ Trọng Lương

20/07/2018 10:21

Tại buổi gặp mặt báo chí sáng 20-7, đại tá Lê Văn Canh, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Giang, cho biết sáng cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng với Vũ Trọng Lương (SN 1978 tại Hà Giang) về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đại tá Lê Văn Canh, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Giang, thông tin về sự việc với báo chí sáng 20-7

Đại tá Lê Văn Canh cũng cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.



Ông Vũ Trọng Lương là Phó trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Hà Giang được xác định đã trực tiếp sửa (nâng) điểm 330 bài thi của 114 thí sinh tại cụm thi THPT quốc gia tại Hà Giang.

Trước đó, chiều 17-7, trong cuộc họp báo công bố kết quả xác minh ban đầu về dấu hiệu sai phạm về điểm thi ở Hà Giang, Bộ GD-ĐT cho biết qua điều tra ban đầu, tổ công tác xác định có 114 thí sinh với 330 bài thi có tổng điểm công bố chênh hơn 1 điểm so với chấm thẩm định. Có em tổng điểm các môn được làm tăng lên đến 26,8, thậm chí 29,95 so với chấm thẩm định. Tổ công tác xác định người trực tiếp can thiệp vào kết quả bài thi là ông Vũ Trọng Lương, Phó Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT Hà Giang.

Bị can Vũ Trọng Lương

Ông Vũ Trọng Lương tại Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La - Ảnh: Huy Thanh

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Công an đã cử đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ (A83) tham gia cùng đoàn thanh tra tại Hà Giang. Trong quá trình điều tra, kiểm tra điện thoại của ông Lương, công an nhận thấy rất nhiều tin nhắn được chuyển đến, lưu số báo danh thí sinh. Đại diện Bộ Công an cho rằng khi nhận được tin nhắn đề nghị sửa điểm, ông Lương nhập các số báo danh, file excel bài làm của thí sinh vào máy tính... Trong hơn 2 tiếng, từ 12 giờ đến 14 giờ 38 ngày 27-6, ông Lương mở ổ khoá niêm phong, rút bài ở các túi, tẩy xóa và sửa theo đáp án đã chuẩn bị trước.

Ngày 19-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định khởi tố hình sự về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" trong vụ gian lận điểm thi Hà Giang để điều tra, làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.

Tin-ảnh-video: Huy Thanh - Ngô Nhung