Chiều 20-8, tại buổi họp báo định kỳ do UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức, trả lời câu hỏi của phóng viên vì sao đến nay cơ quan công an chưa khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích" đối với ông Lê Vũ Trường Hải (SN 1974, ngụ tỉnh Đắk Lắk), đại tá Bùi Hữu Danh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, nói: "Cho đến nay, người bị hại chưa hợp tác với cơ quan CSĐT cho nên chưa có cơ sở để khởi tố…".



Ông Lê Vũ Trường Hải trao đổi với phóng viên sau khi xảy ra vụ việc

Để làm rõ vấn đề này, sáng 21-8, phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi với ông Hải thì ông này phủ nhận thông tin đại tá Danh nói.

Theo ông Hải, ngày 4-7, ông đến làm việc với Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa và nộp đơn tố cáo, đơn yêu cầu giám định thương tích. Điều tra viên cũng đã lấy lời khai vụ việc. Tiếp đó, ngày 5-7, ông được cán bộ điều tra đưa đi giám định thương tích. "Khi làm việc, cán bộ điều tra nói do tôi ở xa nên khi nào cần làm việc thì gọi điện báo. Chờ mãi không thấy ai gọi, không thấy thông báo kết quả giám định, quyết định khởi tố vụ án nên cách đây 1 tuần, tôi gọi cho điều tra viên thắc mắc thì người này nói sẽ gọi lại nhưng đến nay vẫn không thấy gọi. Tôi là bị hại, không có lý do gì không hợp tác với cơ quan công an cả. Công an thông tin tôi chưa hợp tác là không đúng. Tôi cũng đang soạn thảo đơn để gửi cơ quan cao hơn" – ông Hải khẳng định.

Theo đơn tố cáo của ông Hải, khoảng 13 giờ ngày 12 - 6, ông được ông Nguyễn Tấn Lương (ngụ TP Biên Hòa) mời đến quán Lâm Viên ăn trưa để bàn công việc. Sau đó, ông và ông Lương ra đứng trước cửa phòng bàn chuyện thì một người ở phòng kế bên đi ra nôn ói trúng người ông Lương (sau này ông mới biết người nôn ói là ông Phạm Văn Hiền - ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai) mà không nói lời nào nên 2 người xảy ra xô xát, ông Lương đánh ông Hiền 1 cái. Thấy vậy, ông Hải chạy đến can ngăn kéo ông Lương vào phòng.

Cũng theo đơn tố cáo, khoảng 10 phút sau, ông Hiền cùng 2 người nữa (sau này thông qua báo chí, ông Hải biết 2 người này tên là Đinh Tú Anh và Nguyễn Quang Trường, cấp bậc trung tá, đang công tác tại Công an tỉnh Đồng Nai) tự ý mở cửa xông vào phòng rồi chốt cửa lại. Trong lúc giữa ông Lương và ông Hiền lời qua tiếng lại thì ông Trường đấm vào mặt ông Lương. Thấy vậy, ông Hải đứng dậy can ngăn thì bị ông này đấm vào mặt, đạp vào hông. Khi ông Hải té xuống thì người này tiếp tục lấy ghế đập vào đầu. Cú đánh mạnh khiến ông bị bể trán, máu chảy ướt quần áo.

Trong đơn tố cáo, ông Hải cho rằng với hành vi cố ý xông vào phòng riêng gây thương tích của 3 người trên mà trực tiếp là ông Nguyễn Quang Trường đã dùng ghế đánh vào đầu ông gây thương tích phải khâu 13 mũi, là hành vi có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng. Cú đánh của ông Trường vào đầu, gây vết thương nặng và hiện sức khỏe của ông bị giảm sút nghiêm trọng.

"Với hành vi cố ý đánh người gây thương tích của các ông nêu trên, nay tôi viết đơn gửi đến các cơ quan chức năng đề nghị khởi tố vụ án cố ý gây thương tích để xử lý nghiêm hành vi của những người này. Đặc biệt, 2 ông Đinh Anh Tú, Nguyễn Quang Trường là sĩ quan công an, đang tại chức, hiểu biết pháp luật mà tự ý xông vào phòng riêng đánh người, đã coi thường pháp luật và tính mạng người khác" - đơn tố cáo của ông Hải viết.

Ông Lê Vũ Trường Hải sau khi bị đánh. Ảnh ông Hải cung cấp

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 12 - 6, trong khi ăn nhậu tại nhà hàng Lam Viên, nhóm gồm trung tá Đinh Tú Anh (Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự), trung tá Nguyễn Quang Trường (Đội phó Đội Cảnh sát 113, đều thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Đồng Nai) và đại tá về hưu Huỳnh Bảo Hùng cùng ông Phạm Văn Hiền, một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực vận tải và nhóm 10 người phía ông Nguyễn Tấn Lương đã xô xát với nhau. Trong lúc xô xát tại nhà hàng, ông Lê Vũ Trường Hải trong nhóm ông Lương bị một người đánh chảy máu mặt, phải khâu 13 mũi.

Sau đó, nhóm ông Hiền lên xe con rời quán. Tuy nhiên, ông Lương đã gọi điện thoại cho Ngô Văn Giang cùng rất đông người xăm trổ đuổi theo và dùng 2 ôtô chặn xe của nhóm ông Hiền. Nhóm ông Hiền khóa cửa cố thủ trên xe. Sự việc đã khiến nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập theo dõi, mất an ninh trật tự.

Liên quan đến vụ việc, chiều 20-8, đại tá Bùi Hữu Danh cho biết công an tỉnh đang tiếp tục làm rõ dấu hiệu sai phạm của một số sĩ quan thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ngoài quyết định tạm đình chỉ công tác 3 cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội để xác minh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai còn giao Phòng Thanh tra tiếp tục làm rõ.