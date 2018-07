Vụ hành hạ dã man người làm công: Cứ "chơi đá" là ra tay tra tấn

23/07/2018 07:48

Đến ngày 22-7, chị Y Nhiêu (SN 1995; trú xã Đắk Pét, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) - nạn nhân bị bạo hành dã man gây rúng động dư luận những ngày qua - vẫn đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Glei trong tình trạng đa chấn thương, vết thương bị nhiễm trùng. Trước đó, Y Nhiêu đến Công an phường Thống Nhất (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) trình báo việc bị bà Nguyễn Thị Hà (thường gọi Nga "vọc", SN 1979, tạm trú phường Thống Nhất) đánh đập gây thương tích.



Bị tra tấn dã man

Theo Y Nhiêu, từ năm 2014, chị làm thuê cho bà Nga và khoảng gần 2 tháng nay, Nhiêu bị bà Nga và một phụ nữ tên Na đánh đập dã man. "Thường là sau khi "chơi đá" xong, bà Nga lại gọi em lên đổ cho lấy trộm tiền, quan hệ với chồng bà ấy rồi đánh. Mỗi lần đánh, họ dùng bàn ủi, thanh sắt nóng gí vào người, dùng cây đóng đinh quật liên tục, miểng chai rạch mặt, khò lửa đốt tóc, kìm bẻ răng…" - Y Nhiêu kể lại.

Trên phần đầu chị Y Nhiêu chi chít những vết thương do bà Nga "vọc" gây ra

Thậm chí, biết Y Nhiêu đang mang thai 5 tháng bà Nga cũng đánh đến nỗi bị sẩy thai. Sau mỗi trận đòn, Y Nhiêu không được bôi thuốc hay đưa đi bệnh viện mà để tự khỏi. Lần nào chảy máu nhiều thì chỉ được đắp lá sắn (lá mì) để cầm máu.

Theo Y Nhiêu, nhiều lần chị tìm cách trốn nhưng bà Nga dọa sẽ tìm đến giết cả người thân nên Nhiêu không dám. Chỉ đến ngày 10-7, nghe bà Nga dọa đến tối sẽ "cắt lưỡi" nên chiều tối nhân lúc đi đổ than, Y Nhiêu đã cố chạy thoát thân, được đưa lên trình báo công an và đi cấp cứu.

Bác sĩ Y Hà, Trung tâm Y tế huyện Đắk Glei, cho biết bệnh nhân Y Nhiêu nhập viện với đa vết thương nhiễm trùng vùng ngực, bụng, tai… gãy hở 3 đốt ngón tay, gãy 3 chiếc răng, rạn mõm cùm vai trái, có di chứng thương tích toàn thân với nhiều vết sẹo và bỏng. Bệnh viện đang tích cực điều trị ổn định vết thương nhiễm trùng, sau đó sẽ giới thiệu người nhà chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị các vết thương gãy xương.

Kẻ thủ ác bị nghiện ma túy

Theo chị Y Nhiêu, trong thời gian bị tra tấn dã man, một số người làm cùng chứng kiến đã can ngăn nhưng bị bà Nga đe dọa nên những lần sau không ai dám. Thậm chí, con trai bà Nga đã xin mẹ đừng đánh nhưng bà Nga còn đánh luôn người con trai. Người con trai buộc quỳ gối xin lỗi Y Nhiêu thay mẹ. Khi được hỏi muốn xử lý bà Nga như thế nào, chị Y Nhiêu chỉ nói: "Tùy theo pháp luật phân xử. Bản thân tôi không muốn làm điều ác cho ai. Chỉ mong bà ấy thay đổi, đừng hành hạ ai như hành hạ tôi nữa" - chị Nhiêu nói.

Ông Phạm Văn Thi, Trưởng Công an phường Thống Nhất, cho biết ngay sau khi nhận được trình báo của chị Y Nhiêu, đã mời bà Nga lên đối chất. Tại đây, bà Nga thừa nhận các hành vi đánh đập của mình với chị Nhiêu. Tuy nhiên, do bà Nga bị nghiện ma túy nên đã đưa vào trung tâm cai nghiện. "Sự việc xảy ra trước đó nhiều ngày nên muốn xử lý hình sự phải giám định mức độ thương tích của nạn nhân" - ông Thi nói và cho biết hiện vụ việc đang được Công an TP Pleiku thụ lý. Công an phường Thống Nhất đã có giấy giới thiệu gửi chị Y Nhiêu cho bệnh viện theo chế độ của người đồng bào dân tộc thiểu số.

Luật sư Lê Văn Hoan (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết qua diễn biến vụ việc, có dấu hiệu của tội "Hành hạ người khác" hoặc tội "Cố ý gây thương tích". Việc hung thủ khi thực hiện hành vi có bị ngáo đá hay không không quyết định đến tội danh. "Với trường hợp này, chắc chắn phải xử lý tội "cố ý gây thương tích" vì tội danh này có khung hình phạt cao hơn" - luật sư Hoan phân tích.

Chủ tịch tỉnh chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm Ngày 22-7, ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã yêu cầu giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ sai phạm của đối tượng đã có hành vi, đánh đập, tra tấn chị Y Nhiêu, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo tỉnh cũng chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND TP Pleiku thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời cho chị Y Nhiêu để sớm bình phục các vết thương.

Bài và ảnh: Hoàng Thanh