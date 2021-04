Trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) cho biết qua công tác nắm tình hình, Ban chỉ huy Công an huyện Tiên Lãng tiếp nhận được một thông tin một số người dân phản ánh về việc lực lượng công an viên thuộc Công an xã Tiên Minh thu tiền của người dân khi đi làm căn cước công dân gắn chip 100.000 đồng, việc thu này là không đúng quy định.



Công an viên xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng bị "tố" thu của người dân làm căn cước gắn chip 100.000 đồng - Ảnh: Cắt từ video

"Trước sự việc này, ngay lập tức, lãnh đạo Công an huyện đã thành lập tổ công tác tiến hành xác minh, điều tra về tính trung thực của thông tin trên, đồng thời quán triệt, chấn chỉnh tới lực lượng công an huyện, công an xã tham gia làm căn cước gắn chip. Tôi khẳng định lãnh đạo Công an huyện không chỉ đạo thu 100.000 đồng của dân khi làm căn cước gắn chip. Nếu có thì việc thu phí làm căn cước công dân gắn chip 100.000đ là sai so với quy định"- vị lãnh đạo này nói.

Theo tìm hiểu, một số người dân xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng cho biết vừa qua khi đi làm căn cước gắn chip tại xã theo thông báo của cơ quan chức năng thì công an viên Công an xã Tiên Minh có yêu cầu nộp khoản lệ phí là 100.000 đồng khi đổi chứng minh nhân dân (CMND) 9 số, căn cước công dân 12 số sang thẻ căn cước gắn chip.

Việc thu khoản tiền này được công an viên lí giải là do làm "dịch vụ", sẽ đến tận nhà để trao tận tay người dân.

Được biết, tại xã Tiên Minh có 10 thôn với hơn 9.000 dân, trong đó có khoảng 6.000 người đủ tuổi làm căn cước theo quy định. Trong đợt ra quân lưu động để cấp căn cước gắn chip cho người dân lần này, Công an huyện Tiên Lãng triển khai cấp, đổi thẻ căn cước công dân gắn chip cho hơn 140.000 trường hợp và hiện nay đã cấp được khoảng 30.000 thẻ căn cước gắn chip.