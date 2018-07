Vụ Nga "vọc" nghi tra tấn dã man người làm: Phường tưởng chỉ va chạm bình thường!

24/07/2018 17:33

Đến chiều 24-7, Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Gia Lai vẫn đang tiến hành giám định cho Y Nhiêu – nạn nhân bị bạo hành đã man gây rúng động dư luận những ngày qua - để xác định tỉ lệ thương tích.



Nguyễn Thị Hà (thường gọi là Nga "vọc", SN 1979, tạm trú tổ 3, phường Thống Nhất, TP Pleiku) là người bị nghi ngờ đã ra tay tàn độc với Y Nhiêu. Ngoài tên Nga "vọc", bà Hà còn có tên gọi khác là Nga "khùng"; Nga "bò".

Nga "vọc" tại cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy Gia Lai

Một cán bộ Công an phường Thống Nhất, TP Pleiku cho biết Nga "vọc" là đối tượng nằm trong danh sách sưu tra của cơ quan công an về hành vi "môi giới mại dâm". Có nguồn tin báo cho biết khu nhà trọ của bà Nga "vọc" thuê chính là nơi cung cấp dịch vụ mại dâm. Cơ quan công an cũng đã từng tiến hành kiểm tra nơi Nga "vọc" thuê, nhưng khi kiểm tra thì không bắt được quả tang có vụ hành lạc nào tại đây.

Lực lượng công an đang khám xét nhà Nga "vọc" để tìm các vật chứng liên quan

Bà Nguyễn Thị Huệ, tổ trưởng tổ dân phố 3 (phường Thống Nhất, TP Pleiku), cho biết khoảng tháng 6-2018, bà nhận được thông tin bà Nga đánh đập một người dân nên đã báo cho công an.



Chị Y Nhiêu bị tra tấn dã man

Về vấn đề này, ông Phạm Toàn Vinh, Chủ tịch UBND phường Thống Nhất, cho biết trước đó lực lượng công an có nghe báo có vụ chủ đánh người làm tại nơi bà Nga "vọc" đang thuê ở. Tuy nhiên, khi lực lượng công an đến nơi thì không gặp Y Nhiêu. Y Nhiêu đã đi về quê. Cho rằng đó chỉ là việc va chạm bình thường chứ không ngờ lại nghiêm trọng như vậy.

Theo ông Vinh, ngoài lần đó, từ trước tới nay không nhận được thông tin phản ánh chỗ bà Nga "vọc" gây mất an ninh trật tự. "Sự việc có lẽ mới xảy ra gần đây, bởi lâu nay phường không nghe các tổ dân phố báo có sự việc" – ông Vinh nói và cho biết thông tin bà Nga "vọc" cho vay nặng lãi, nuôi gái mại dâm phải chờ cơ quan công an mới có thể kết luận.

Hoàng Thanh