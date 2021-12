Ngày 8-12, Văn phòng UBND huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện này, đã có văn bản chỉ đạo UBND xã Liên Trường khẩn trương kiểm tra, xác minh và báo cáo sự việc hàng chục hộ dân mua đất quy hoạch nhưng bị "ngâm" sổ đỏ nhiều năm liền.



Anh Phan Hồng Chỉnh (SN 1980; thôn Hướng Phương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch) mua lại 5 lô đất liền kề ở Động Nghè từ chủ sở hữu trước, để làm xưởng cơ khí nhưng nhiều năm bị dang dở là do "vướng thủ tục".

Động thái trên đưa ra, sau khi Báo Người Lao Động và một số cơ quan báo chí có bài viết "Khốn khổ vì sổ đỏ bị "ngâm" nhiều năm" - phản ánh tình trạng nêu trên đang xảy ra tại UBND xã Liên Trường, huyện Quảng Trạch; gây bức xúc cho người dân.



Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy, trong ngày mai (9-12), huyện sẽ tổ chức cuộc làm việc giữa lãnh đạo UBND huyện và UBND xã Liên Trường cùng các phòng, ban liên quan để tìm hướng giải quyết những tồn tại, vướng mắc cho người dân.

Như Báo Người Lao Động phản ánh, hàng chục hộ dân mua 17 lô đất quy hoạch tại khu vực Động Nghè thuộc thôn Thu Trường (xã Liên Trường, huyện Quảng Trạch) - dù đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng, có chứng thực của UBND xã nhưng nhiều năm nay họ vẫn chưa nhận được sang tên, đổi chủ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ - sổ đỏ).

Khu vực Động Nghè - nơi nhiều hộ dân mua đất đã nhiều năm nhưng vẫn chưa thể sang tên, đổi chủ

Nhiều năm liền, các hộ dân "gõ cửa" UBND xã Liên Trường nhưng chưa được giải quyết. Lý do mà UBND xã này đưa ra là khu vực đất bị vướng thủ tục do tọa độ bản đồ bị "lệch" so với hồ sơ địa chính; bởi hiện trạng có thay đổi so với thời điểm quy hoạch.

Trong khi đó, ông Phan Trung Nam, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Quảng Trạch, cho rằng trách nhiệm chính của việc này thuộc UBND xã Liên Trường. Bởi ngay khi phát hiện bản đồ bị sai lệch, địa phương này phải sớm có báo cáo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Trạch để phòng này tham mưu, xin ý kiến UBND huyện Quảng Trạch mở cuộc họp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng xem hồ sơ lưu, nhằm có hướng xử lý, điều chỉnh; sớm giải quyết những vướng mắc thủ tục cho người dân.