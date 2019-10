Ngày 24-10, lãnh đạo UBND phường Minh An (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), cho biết trong ngày hôm nay sẽ ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động 15 ngày đối với quầy nước của bà Nguyễn Thị Gió (60 tuổi; ngụ phường Thanh Hà, TP Hội An) - người có hành vi vung tay với du khách gây xôn xao trên mạng xã hội trong những ngày qua. Sau khi có kết quả xác minh của công an, địa phương sẽ đưa ra hướng xử lý tiếp theo đối với người phụ nữ này.



Bà Gió bị tạm đình chỉ hoạt động bán nước uống

Trước đó, chiều 23-10, Công an phường Minh An đã mời bà Gió đến trụ sở làm việc và bà này đã trình bày lại nội dung sự việc. Theo bà Gió, sự việc trên đã xảy ra từ cách đây hơn 3 tháng.

Theo nữ tiểu thương, vào buổi tối xảy ra sự việc, 4 khách Tây (2 nam, 2 nữ) đi xe đạp tới gần chỗ quầy nước của bà (đoạn giao nhau giữa đường Lê Lợi – Phan Châu Trinh - phường Minh An) dựng rồi đi bộ vào trung tâm phố cổ tham quan. Do sợ kẻ gian lấy trộm, bà Gió lấy dây khóa khóa 2 xe đạp lại. Lúc trở ra, 4 du khách tỏ thái độ gắt gỏng nên bà bực tức và có hành vi như trong clip.

Quầy nước nơi xảy ra sự việc

"Trong lúc nóng nảy, tôi có vung tay nhưng đó chỉ là hành động giải tỏa ức chế, chứ tuyệt nhiên không phải đánh họ" - bà Gió phân trần.

Bà Gió thừa nhận hành động của mình là thái quá nhưng nói rằng có thể ai đó thù ghét mình mới tung đoạn clip lên mạng xã hội vì vụ việc đã xảy ra cách đây hơn 3 tháng. Bà Gió cũng đề nghị công an điều tra, làm rõ động cơ của người đăng clip.

Clip người phụ nữ vung tay về phía du khách (Nguồn: Facebook)

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, trong ngày 23-10, trên mạng xã hội Facebook xôn xao clip người phụ nữ có hành vi vung tay về phía khách nước ngoài. Nội dung đoạn clip dài 29 giây cho thấy trong lúc người phụ nữ cầm chìa khóa chuẩn bị mở khóa xe, vị khách người nước ngoài nói gì đó thì cô này vung tay về phía du khách. Sau đó, người phụ nữ mở khóa 2 chiếc xe đạp rồi tiếp tục có hành động vung tay về phía các du khách. Chưa dừng lại, người phụ nữ này còn hất ngã 2 chiếc xe đạp của các du khách.