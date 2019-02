Vụ ô tô chở cả nhà lao xuống sông Hoài: Cảm động thư gửi người dân Hội An

01/02/2019 14:31

Ngày 1-2, lãnh đạo UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, xác nhận một người thân của gia đình có 3 người tử vong hôm 25-1 trên sông Hoài (TP Hội An) đã gửi thư cảm ơn chính quyền và người dân TP Hội An.



Bức thư do chị Đỗ Thị Bích Thu, đại diện của gia đình viết. Trong thư, chị Thu bày tỏ sự cảm động và lòng biết ơn của gia đình trước những tình cảm mà chính quyền và người dân TP Hội An dành cho gia đình trong lúc ngặt nghèo. Chị Thu kể lại từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà những người Hội An xa lạ đã đối đãi với gia đình chị.

Những gì mà người dân TP Hội An đã làm cho gia đình chị Thu qua lá thư chị viết giúp người ta cảm nhận được một Hội An đầy "nhân tình thuần hậu". Đó cũng là tên một đề án mà TP Hội An đang thực hiện nhằm khơi gợi lại những bài học quý giá về đạo đức, lối sống của các thế hệ đi trước từ đó thay đổi nhân sinh quan của thế hệ hôm nay theo hướng tích cực hơn, hướng đến xây dựng các hành vi văn hóa, ứng xử văn minh - mỹ quan đô thị...

Báo Người Lao Động xin đăng tải nguyên văn bức thư cảm động:

"Bài viết này tôi muốn viết để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến nhân dân TP Hội An, những người dân bình dị, từ bi, và đầy ắp tình người. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả sự ngưỡng mộ, và biết ơn mà gia đình tôi dành cho những người dân ở đây.

Người dân Hội An lập thùng quyên góp cho các nạn nhân xấu số

1 giờ 30 phút sáng ngày 25-1-2019, gia đình em tôi không may gặp tai nạn thương tâm tại Hội An khiến em tôi và cháu trai thiệt mạng. Cháu gái may mắn thoát nạn đã được những người dân Hội An cứu sống và cưu mang cho đến khi gia đình tôi đến nơi vào buổi tối cùng ngày.

Sáng ngày 25-1, gia đình chúng tôi nhận được thông báo từ Công an TP Hội An về vụ tai nạn. Tối 25-1, gia đình tôi đã đến Hội An để làm việc với cơ quan công an. Khi tâm lý gia đình còn đang rất hoang mang thì đã được các cán bộ công an tiếp đón với sự cảm thông chia buồn và trấn an gia đình tôi về cháu gái đang được chăm sóc bởi những người dân địa phương. Các thủ tục nhận nhân thân, nhận các đồ đạc còn lại của gia đình bị nạn đã được các cán bộ công an hướng dẫn và giải quyết rất cẩn thận và nhanh gọn.

Gia đình chúng tôi còn nhận được 6 triệu đồng tiền hỗ trợ từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam. Chúng tôi cũng được gặp lại cháu gái, cháu vẫn khỏe mạnh và tinh thần đã ổn định. Tất cả nhờ vào sự cưu mang giúp đỡ của gia đình người dân tại Hội An đã nhận chăm sóc cháu bé.

Với sự giới thiệu của các đồng chí cán bộ, chúng tôi liên hệ được với anh Vương, một người chuyên lo hậu sự tại địa phương. Vì nghĩ đến hoàn cảnh gia đình em tôi còn mỗi mình cháu gái sống sót, anh đã không lấy tiền công chỉ lấy tiền chi phí.

Khi chúng tôi qua nhà tang lễ để tiến hành làm lễ, rất nhiều người dân Hội An đã đứng chờ sẵn ở trước cửa nhà tang lễ. Gia đình tôi rất bất ngờ và không hiểu lý do tại sao, ban đầu chỉ nghĩ do mọi người hiếu kỳ. Sau khi bàn thờ đã được chuẩn bị xong, người dân bắt đầu đi vào viếng và góp tiền, lúc này gia đình tôi không khỏi bất ngờ. Và cứ như vậy, rất đông người cứ liên tục đến phúng viếng, động viên chia sẻ với gia đình đến tận 2 giờ sáng. Mọi người nói làm như vậy vì sợ nhà chúng tôi neo người nên đến để chúng tôi đỡ lạnh lẽo. Lúc đó chính tôi cũng không thể tin được tại sao những người xa lạ với mình mà lại ấm áp tình người thế. Đến 2 giờ sáng thì mọi người bắt đầu về, và có 7 anh quyết ở lại với gia đình tôi qua đêm để hương khói và trông linh cữu. Từ đó đến 5 giờ sáng, lâu lâu lại có người dân qua thắp hương và an ủi gia đình.

Xuyên đêm, người dân Hội An đến viếng hương, ở bên an ủi, động viên gia đình

Đến đây tôi xin tập trung vào các anh đã tích cực trực tiếp giúp đỡ gia đình tôi, những người đó do anh ĐỖ VĂN TÂM dẫn đầu. Anh Tâm chính là người đã đưa thi thể 3 người nhà tôi ra khỏi dòng nước sông lạnh lẽo. Cùng với anh Vương cũng là người đôn đáo chỉ đạo bố trí linh cữu, ban thờ, và các vật dụng cần thiết khác. Các anh trong nhóm anh Tâm đã giúp gia đình tôi đi in di ảnh lúc nửa đêm, mua đồ ăn, thức uống và các vật dụng cần thiết. Nhìn hàng đèn hoa sen để dọc 2 linh cữu, ban thờ nhị cấp, 3 chiếc áo quan thực sự đẹp và trang trí tươm tất.

Gia đình tôi đến mơ cũng không nghĩ có thể chuẩn bị được cho hai em và cháu tôi một tang lễ nơi xa xứ kỹ lưỡng đến vậy.

Cả đêm các anh đã thay nhau hương khói, dọn dẹp, chuẩn bị mọi việc cần thiết để sáng hôm sau nhà tôi đưa 3 linh cữu đi hỏa tang tại nhà hóa thân An Phước Viên tại Đà Nẵng. Các anh tự bỏ tiền túi ra mời chúng tôi cà phê cho tỉnh táo, thay mặt gia đình cảm ơn bà con khi đến phúng viếng.

6 giờ sáng hôm sau, cửa nhà tang lễ lại đông dần lên khi người dân Hội An tiếp tục đến phúng viếng, có cô tay cầm rổ rau đang đi ra chợ bán cũng vào phúng viếng 200 nghìn đồng. Bát hương lúc nào cũng nghi ngút khói của người đến viếng. Đến 8 giờ, khi làm lễ di quan thì bà con có mặt rất đông, có người mang sữa tươi đến để thắp hương cho cháu tôi, có người dúi vào tay tôi tập tiền lẻ để rải dẫn đường trên xe tang, có người dúi vào tay tôi cốc cà phê bảo tôi uống cho tỉnh người còn lo công việc.

Người dân ở Hội An chu đáo ngỡ như là máu mủ ruột rà. Khi làm lễ di quan, thầy đọc thơ, những người bê linh cữu mặc áo rất đẹp. Người dân xung quanh khóc rất nhiều, thương xót cho hoàn cảnh của gia đình hai em tôi và ra sức động viên cháu gái tôi mạnh mẽ. 8 giờ 30 phút sáng 26-1, 3 chiếc xe tang bắt đầu đi nối đuôi theo 1 xe với trống, chiêng và hương khói dẫn đường. Ngoài các thầy, các anh bê linh cữu, các anh đoàn anh Tâm cũng đi cùng gia đình tôi suốt 50 km từ Hội An ra đến nhà hóa thân An Phước Viên tại Đà Nẵng.

Tất cả diễn ra suôn sẻ, các nhân viên ở An Phước Viên cũng rất nhiệt tình lo cho chúng tôi giấy tờ đến đưa tro cốt lên máy bay, đóng gói tro cốt của cậu mợ và em tôi rất cẩn thận. Anh Toàn, người tôi quen hay chở tôi đi công tác mỗi khi tôi vào Đà Nẵng cũng giúp đỡ rất nhiệt tình.

Người nhà các nạn nhân thực sự rất bất ngờ và cảm động trước tình cảm của người dân Hội An

Ngoài ra còn một điều gia đình tôi không thể ngờ tới là anh chủ xe cho em tôi thuê xe bị tai nạn cũng đến nơi hỏa tang. Anh đến không một lời trách móc về chiếc xe bị hư hại hoàn toàn, mà còn trả lại tiền cọc và gửi thêm tiền phúng viếng. Quả là 2 ngày chúng tôi gặp toàn những người xa lạ nhưng đầy áp lòng nhân hậu, từ bi.

Mọi việc lo hậu sự cho gia đình em tôi đến nay đã hoàn tất, lúc này tôi mới có thể bình tâm viết những lời cám ơn sâu sắc đến toàn thể nhân dân thành phố Hội An, các cơ quan đoàn thể, những người gián tiếp và trực tiếp giúp đỡ gia đình tôi vô điều kiện. Ở đời sao có những người tốt như vậy! Đó cũng là nguồn động lực giúp gia đình tôi có niềm tin động viên cháu phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống.

Một lần nữa, thay mặt toàn thể gia đình, tôi xin tỏ lòng biết ơn và mãi mãi không bao giờ quên tình cảm của nhân dân thành phố Hội An, Quảng Nam đã dành cho gia đình tôi trong cơn hoạn nạn.

Hà Nội, ngày 1-2-2019,

Thay mặt gia đình: Đỗ Thị Bích Thu".

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 1 giờ 30 phút rạng sáng 25-1, ông Chu Tùng Giang điều khiển ô tô chở vợ là Đào Thu Hiền (cùng SN 1977; ngụ quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) và 2 con lao xuống sông Hoài. Chiếc ô tô rơi xuống sông Hoài khiến 3 người chết Hậu quả, vợ chồng ông Giang cùng con trai út tử nạn, cô con gái 15 tuổi may mắn thoát chết. Ban đầu, cơ quan chức năng xác định đây là một vụ tự tử.



Trần Thường