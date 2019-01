Cãi nhau, chồng lái ô tô chở vợ và 2 con lao xuống sông, 3 người chết

25/01/2019 08:07

Sáng 25-1, Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết lực lượng chức năng đang nỗ lực trục vớt thi thể và ô tô của 3 người trong một gia đình.



Lực lượng chức năng trục vớt các nạn nhân

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ rạng sáng 25-1, một xe ô tô con chạy đến đoạn đầu cầu Cẩm Nam (phường Cẩm Nam, TP Hội An) thì bất ngờ lao xuống sông Thu Bồn.

Cơ quan chức năng xác định trong xe ô tô có 3 người gồm 2 vợ chồng và 1 đứa con. Người chồng tên là Chu Tùng Giang, vợ là Đào Thị Thu Hiền (cùng SN 1977; ngụ quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Theo đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP Hội An, ban đầu cơ quan chức năng xác định do 2 vợ chồng cãi vã nhau, ông Giang đã điều khiển ô tô chở vợ và 2 con lao xuống sông tự tử. Một người con gái của ông Giang đã may mắn thoát ra được cửa và được mọi người cứu sống.

Tr.Thường