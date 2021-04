Liên quan đến việc ông Đoàn Ngọc Hải viết thư trên Facebook đòi lại 106 triệu đồng chuyển hỗ trợ cho người dân huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) làm nhà, ngày 11-4, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết đã chỉ đạo lãnh đạo huyện Nam Trà My làm rõ.



Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nói rằng không chấp nhận việc lợi dụng hoạt động từ thiện để xây dựng hình ảnh cá nhân

"Nếu sai thì xin lỗi, nghiêm túc rút kinh nghiệm, còn không sai, không vi phạm cam kết thì xin ý kiến bà con để trả lại, không chấp nhận việc lợi dụng hoạt động từ thiện để xây dựng hình ảnh cá nhân. Một đồng cũng quý, lời thăm hỏi động viên cũng rất quý nhưng không lấy đau khổ của nhân dân để làm cơ hội gắn với lợi ích riêng của mình dưới mọi hình thức" – ông Thanh nêu quan điểm.

Trước đó, sáng 10-4, trên trang Facebook cá nhân của mình, ông Đoàn Ngọc Hải đã viết thư gửi Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My và TP Châu Đốc (tỉnh An Giang).



Trong thư, ông Hải cho biết vào ngày 2-3, ông đã chuyển cho huyện Nam Trà My và TP Châu Đốc mỗi địa phương 106 triệu đồng để xây nhà tình thương cho người nghèo.

Đến hôm 10-4, sau 1 tháng 8 ngày trôi qua và sau nhiều lần ông Hải "viết bài viết cảnh báo", yêu cầu nhắn tin báo tình hình xây nhà cho người nghèo và nhắc nhở các địa phương khẩn trương làm việc này để ông báo cáo lại với các nhà hảo tâm. Dù vậy, ông chưa nhận được phản hồi.

Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết 5 thị xã, huyện khác sau khi nhận tiền cùng thời điểm trên đều đã thi công nhà tình thương cho đồng bào nghèo và nhắn tin báo về máy điện thoại cho ông. Sau đó, ông Hải đều đăng bài báo cáo để mọi người được biết.

Ông Đoàn Ngọc Hải gắn với hình ảnh của một người đi giúp đời

Trong khi đó, 2 địa phương trên đã "vô cảm", "vô trách nhiệm" trước người dân đồng thời yêu cầu huyện Nam Trà My và TP Châu Đốc chuyển trả lại 106 triệu đồng để ông chuyển cho các địa phương khác làm nhà cho người nghèo.