Đầu giờ chiều 8-11, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã tiến hành thực nghiệm lại hiện trường vụ án mạng bà N.T.H. (65 tuổi) sát hại cháu ruột là N.T.T. (11 tuổi) xảy ra ngày 3-11 tại đập nước Bàu Ganh của xã Hậu Thành, huyện Yên Thành.

Cơ quan công an yêu cầu bà H. thực nghiệm lại quá trình sát hại cháu gái - Ảnh: Facebook

Theo đó, cơ quan công an yêu cầu bà H. diễn tả lại hành vi phạm tội của mình từ lúc đón cháu trên đường đi rồi gửi xe đạp vào quán tạp hóa và nhờ cháu chở đi đến đập nước Bàu Ganh. Tại đập nước, bà H. đã diễn tả lại hành vi phạm tội của mình với cháu như lời khai tại công an. Cụ thể, bà H. đã ngồi ở mép đập nước nhờ cháu kỳ cọ lưng. Bà H. sau đó đã bất ngờ xô cháu T. xuống đập nước. Quá trình xô, bà H. có ngã theo nhưng ở gần nên leo được lên bờ.

Hay tin công an thực nghiệm hiện trường, rất đông người dân hiếu kỳ đã đến xem. Quá trình diễn tả lại hành vi phạm tội, bà T. bình tĩnh, không khóc lóc hay tỏ ra hối hận. "Buổi thực nghiệm hiện trường kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Bà H. lạnh lùng, bình tĩnh khi thực nghiệm lại vụ án" - một cán bộ Công an xã Hậu Thành nói.

Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung tại hiện trường - Ảnh: Facebook

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào chiều 3-11, cháu N.T.T. (11 tuổi, học lớp 6, trú xã Hậu Thành) cùng nhóm bạn đạp xe đến xóm Phú Thượng, xã Hậu Thành để dự sinh nhật bạn học. Đến khoảng gần 16 giờ 30 phút, cháu T. ra về trước vì nhà ở xa. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, người thân vẫn không thấy cháu T. về nhà nên đã tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 5-11, lực lượng chức năng phát hiện thi thể cháu T. nổi lên ở đập Bàu Ganh, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã tạm giữ hình sự bà N.T.H. (64 tuổi, trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành). Tại cơ quan công an, bước đầu bà H. khai nhận nguyên nhân dẫn đến việc bà đẩy cháu T. xuống đập khiến cháu tử vong là do bà tức giận vì cháu cãi lại bà khi bà nói không tốt về bố của cháu T..