Vụ tra tấn dã man người làm công: Chân dung "chị đại" Nga "vọc"

23/07/2018 18:23

Chiều 23-7, tại khu vực tổ 3, phường Thống Nhất, TP Pleiku - nơi Nguyễn Thị Hà (thường gọi là Nga "vọc") thuê trọ, người dân cho biết không rõ Nga "vọc" thuê nhà lúc nào vì thường ngày không qua lại với hàng xóm.

Nga "vọc" bị người làm thuê là chị Y Nhiêu (SN 1995; trú huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) tố cáo tra tấn dã man mình.

"Có nhiều người hay lui tới nhà Nga "vọc" nhưng chuyện ai người đó biết. Lỡ nói ra điều gì họ biết tôi cung cấp thông tin, đàn em lại đến trả thù thì chỉ có chết" – một người sống gần nơi ở của Nga "vọc" e ngại.

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Nga "vọc"

Khi thấy phóng viên ra địa điểm hố rác trước căn nhà Nga "vọc" thuê trọ để tìm vị trí nơi chị Y Nhiêu nói thai nhi 5 tháng tuổi được chôn cất thì một phụ nữ ra hỏi. Người này chỉ một địa điểm khác cạnh cột điện và nói vị trí này vào dịp Tết cũng chôn cất một thai nhi. "Vùng đất này bị "ô nhiễm" rồi, không biết có ai mua nữa không" – người này nói.



Bà Nguyễn Thị Huệ (tổ trưởng Tổ dân phố 3, phường Thống Nhất) cho biết khoảng tháng 6, bà nhận được thông tin bà Nga đánh đập một người dân nên đã báo công an. "Tuy nhiên, sau đó được thông báo bà Nga đã đưa người làm về quê, từ đó không nghe gì thêm" - bà Huệ thông tin.



Theo nguồn tin của phóng viên, Nga "vọc" nằm trong diện sưu tra của Công an TP Pleiku về hoạt động mại dâm. Tuy nhiên, đối tượng không phục vụ tại chỗ mà "điều" đi các nơi khi có khách yêu cầu. Trước đây, Nga "vọc" là một tay anh chị trong giới giang hồ.



Nga "vọc" vẫn có biểu hiện ngáo đá khi được điều trị tại cơ sở cai nghiện

Trong khi đó, một cán bộ Công an phường Thống Nhất, TP Pleiku cho biết Nga "vọc" chỉ mới nghiện ma túy nên chưa nằm trong danh sách theo dõi. Căn nhà Nga "vọc" thuê chỉ là nơi ăn, nghỉ chứ không phải là điểm nóng về tình hình an ninh trật tự, nếu có thì tổ dân phố đã biết và cơ quan công an đã triệt phá như nhiều tụ điểm khác trên địa bàn.

Vào sáng cùng ngày, tại Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai, phóng viên đã hỏi Nga "vọc" về việc tổ chức mại dâm như phản ánh nhưng không nhận được câu trả lời.



Như Báo Người Lao Động đã liên tục thông tin, chị Y Nhiêu phụ việc nhà, dọn dẹp, nấu cơm, cho Nga "vọc" với số tiền 3,5 triệu đồng/tháng. Ban đầu, vợ chồng bà Nga đối xử tử tế với chị nhưng về sau, mỗi lần bà Nga phê ma túy, lên cơn lại tra tấn chị dã man. Bà Nga đã lấy cây sắt, kiếm đập lên đầu, lên người chị Nhiêu; lấy bàn ủi ủi lên người; lấy dao lam rạch mặt; lấy búa đập vào ngón tay; đóng đinh vào cây đập lên người...

Tin-ảnh: Hoàng Thanh