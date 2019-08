Chiều 3-8, Ban ATGT Gia Lai đã có báo cáo nhanh vụ xe khách tông vào những người đang họp chợ ven đường ở thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê làm 4 người chết và 1 người bị thương.



Theo đó, sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng Công an tỉnh Gia Lai, Công an huyện Chư Sê đã có mặt tại hiện trường tổ chức cấp cứu người bị thương, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bố trí đưa phương tiện giúp 24 hành khách trên xe tiếp tục hành trình.



Qua kiểm tra tài xê Nguyễn Văn Nhất (SN 1979, trú Phú Thọ) âm tính với các chất kích thích. Tài xế được cấp bằng lái xe hạng E vào cuối năm 2018 tại Sở GTVT Bình Dương.



Xe khách gây tai nạn BKS 19B-009.18 (nhà xe Văn Năm, chạy tuyến Phú Thọ - Bình Dương) còn hạn đăng kiểm đến ngày 8-11-2019.

Tuy nhiên trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình cho thấy xe gây tai nạn có dữ liệu tốc độ cuối cùng vào lúc 5 giờ 27 phút ngày 3-8, tại đường Phạm Văn Đồng, TP Pleiku là 75km/h. Từ 5 giờ 27 phút đến 6 giờ 16 phút bị mất dữ liệu.

Từ 5 giờ 27 phút đến 6 giờ 16 phút xe khách gây tai nạn bị mất dữ liệu

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin khoảng 6 giờ 15 phút cùng ngày, xe khách BKS 19B-009.18 do tài xế Nguyễn Văn Nhất điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Bắc - Nam. Khi đến khu vực chợ Chư Sê, thị trấn Chư Sê thì xe khách này bất ngờ lao vào nhóm người đang buôn bán và đi chợ khiến 3 người chết tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện, gồm: Bà Phạm Thị Hoa (SN 1961, trú TDP 6, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê), ông Phạm Văn Thái (SN 1975, trú TDP 4, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê), bà Phạm Thị Sinh Châu (SN 1961, trú TDP 11, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) và bà Nguyễn Thị The (SN 1958, trú TDP 6, thị trấn Chư Sê).

Vụ tai nạn làm 4 người tử vong và 1 người bị thương

Vụ tai nạn còn làm bà Lê Thị Hiền (SN 1965, trú thôn Đoàn Kết, xã Ia Pal, huyện Chư Sê) bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Khai với Công an, tài xế Nguyễn Văn Nhất cho rằng do thấy xe máy BKS 81P1- 15717 do ông Nguyễn Văn Thái (SN 1975) điều khiển chuyển hướng qua đường nên tránh. Tuy nhiên, do trời mưa, đường trơn nên xe trượt vào lề bên phải rồi tông vào nhóm nạn nhân trên.