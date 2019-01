Vụ xe tải tông 8 người chết: Tước giấy phép kinh doanh hãng xe

23/01/2019 13:58

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 8 người tử vong ở tỉnh Hải Dương hôm 21-1, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội cho biết đã có quyế định thu hồi trong thời gian 3 tháng giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Newpro, là đơn vị quản lý ô tô và tài xế gây tai nạn.



Lý do Sở GTVT Hà Nội đưa ra quyết định trên được nêu rõ là do đầu giờ chiều ngày 21-1, xe ô tô mang biển kiểm soát 29C-719.53 do Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Newpro quản lý đã gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 8 người chết và 8 người bị thương trên quốc lộ 5, thuộc địa phận xã Kim Lương (huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương).

Chiếc xe tải gây ra vụ tai nạn khiến 8 người tử vong, 8 người bị thương

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Newpro nộp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và toàn bộ phù hiệu xe tải do Sở này đã cấp cho đơn vị, đồng thời dừng toàn bộ các hoạt động vận tải theo giấy phép đã thu hồi ngay sau khi quyết định có hiệu lực, theo đúng quy định của pháp luật.

Sở GTVT cũng giao Thanh tra Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý vận tải thực hiện việc thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và các phù hiệu xe tải đã cấp cho công ty này.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, chiều 21-1, nhóm cán bộ xã Kim Lương gồm 50 người bị xe tải do tài xế Lương Văn Tâm (SN 1991, quê ở tỉnh Cao Bằng) lấn làn tông trực diện khi đang đi bộ sát lề đường quốc lộ để lên cầu vượt cắt qua quốc lộ 5. Tai nạn làm 8 người chết, 8 người bị thương.

Trên xe tải thời điểm gây tai nạn, ngoài tài xế Tâm còn có 2 người đi cùng. Sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, 3 người đã rời khỏi hiện trường và đến Công an huyện Kim Thành trình diện ngay trong đêm 21-1. Qua xét nghiệm nhanh, tài xế Tâm dương tính với ma túy.

Ngày 22-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về tham gia giao thông đối với vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này. Cơ quan điều tra đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xem xét khởi tố bị can đối với tài xế điều khiển xe tải gây ra vụ tai nạn.

Huy Thanh