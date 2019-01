Xe tải tông chết 8 người ở Hải Dương: Tài xế dương tính với ma túy

22/01/2019 07:31

Tối 21-1, tại tỉnh Hải Dương, ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), đã chủ trì cuộc họp báo thông tin sơ bộ về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 8 người chết, 8 người bị thương xảy ra trên Quốc lộ 5 (đoạn qua xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) vào khoảng 14 giờ cùng ngày.



Chỉ một cú bẻ lái, cướp đi 8 mạng người

Ngồi thẫn thờ trước UBND xã Kim Lương, ông Hoàng Văn Thiện (SN 1975, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Kim Lương) phải mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh kể lại sự việc.

Chiều 21-1, xã tổ chức đại hội MTTQ nên trước khi diễn ra đại hội, đoàn gồm 50-60 người là các cán bộ, các vị lão thành cách mạng và gia đình những người có công với cách mạng… đã đến nghĩa trang liệt sĩ xã thắp hương. Trên đường đi bộ về, ông Thiện là trưởng đoàn đi giữa. Mọi người trong đoàn hầu hết là những người cao tuổi đi thành hàng dọc sát vào bên đường quốc lộ (QL), phía trong là đường sắt Hà Nội - Hải Phòng.

Hiện trường vụ tai nạn và nỗi đau của gia đình mất đi người thân

Bất chợt, ông Thiện nhìn thấy xe tải 6,5 tấn từ xa lao tới hướng về phía mọi người. Ông chỉ kịp nhảy qua tà-vẹt bằng thép, ngã xuống rãnh bên đường. Khi ngẩng đầu dậy, ông thấy xe đã tông vào đoàn người một đoạn dài rồi mới đánh lái sang làn đường bên kia. Lúc đó đã có hơn chục người nằm la liệt trên đường. "Nếu xe không đánh lái được ra phía ngoài thì không chỉ có 8 người tử vong mà sẽ còn nhiều người khác gặp nạn" - ông Thiện thuật lại.

Thoát chết trong gang tấc, bà Lương Thị Thu (60 tuổi) kể đoàn đi thành 2 tốp. Tốp đầu khoảng 15 người đi lên cầu vượt dành cho người đi bộ. Tốp của bà Thu khoảng 20 người tự đi bộ băng qua đường thành hàng đôi.

"Biết tuyến đường nhiều xe qua lại nên ai cũng đã bảo nhau đi gọn vào sát lan can nhưng đang đi thì tôi nghe vang lên tiếng rầm. Chẳng ai kịp kêu. Tôi nhìn lên thì thấy có người trong đoàn đã ngã trước mặt. Rất may, xe tải phóng đến đúng vị trí tôi đang đứng thì bẻ lái ra bên kia đường nên tôi may mắn sống sót. Chúng tôi hoảng loạn lắm, toàn người thân quen" - bà Thu nói.

Theo ông Vũ Ngọc Uông, Chủ tịch UBND xã Kim Lương, trong 8 nạn nhân tử nạn thì có tới 7 người ở thôn Lương Xá Nam. Chỉ một cú bẻ lái, xã đã mất nhiều cán bộ như phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, phó chủ tịch Hội Nông dân xã, chủ tịch Hội Khuyến học xã, chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam xã... Trong số này, có 2 anh em ruột là ông Trần Văn Dương (SN 1956, là Chi hội trưởng Chi hội Nông dân xã) và ông Trần Văn Đoan (SN 1963, Trưởng Công an xã Kim Lương).

Hộp đen hoạt động mà không truyền dữ liệu

Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, vụ tai nạn xảy ra tại Km76+400 khi xe tải loại 6,5 tấn BKS 29C-71953 chạy hướng từ Hà Nội đi Hải Phòng đã chạy chệch làn, tông vào đoàn người đi bộ ven đường. Hậu quả, 7 người chết tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện, 8 người bị thương.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, sau khi gây ra tai nạn nghiêm trọng, tài xế Lương Văn Tâm (28 tuổi; quê tại thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; ngụ TP Hà Nội) đã bỏ trốn. Đến tối cùng ngày, tài xế Tâm cùng 2 đối tượng khác (đều ngồi trên xe vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông) đã đến cơ quan công an trình diện. Qua xét nghiệm nhanh, tài xế Lương Văn Tâm dương tính với ma túy.

Các nạn nhân nằm điều trị tại bệnh viện

Ông Lê Đình Long, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hải Dương, cho hay đến tối cùng ngày, vẫn chưa liên lạc được với chủ doanh nghiệp có xe tải gây tai nạn.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe tải BKS 29C-71953 vẫn còn hạn đăng kiểm, thiết bị giám sát hành trình (hộp đen) vẫn hoạt động nhưng không truyền dữ liệu về Tổng cục Đường bộ. Qua tra cứu trực tiếp từ nhà cung cấp hộp đen cho xe là Công ty CP Giải pháp dịch vụ số cho thấy lúc xảy ra tai nạn, xe đang lưu thông với vận tốc 65 km/giờ.

Tại buổi làm việc với chính quyền địa phương và đơn vị liên quan về vụ tai nạn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhận định đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người. Tất cả cơ quan nhà nước phải tập trung khẩn trương làm rõ nguyên nhân để kịp thời có biện pháp xử lý, chấn chỉnh để ngăn ngừa nguy cơ tai nạn. Ông Thể gửi lời chia buồn sâu sắc trước nỗi đau mà gia đình nạn nhân gặp phải.

Bộ trưởng Bộ GTVT đề nghị Tổng cục Đường bộ cần xem điểm tai nạn này là một điểm đen. Cần có buổi làm việc với Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (đơn vị đang được giao quản lý, bảo trì và thu phí tại tuyến đường xảy ra vụ tai nạn) xác định trách nhiệm để vạch sơn mờ khiến người lưu thông khó phân biệt. "Phải xem lại trách nhiệm giám sát hành trình. Vì sao thiết bị vẫn hoạt động mà thông số lại không hiện về cơ quan nhà nước?" - ông Thể nói.

Rà soát các cầu vượt trên QL5 Bộ trưởng Bộ GTVT đề nghị tổng rà soát lại tất cả điểm cầu vượt bắc qua tuyến QL5 và xây dựng phương án phân luồng hợp lý để bảo đảm an toàn cho người dân. "Chúng ta làm cầu vượt nhưng lối lên xuống người dân lại đi chung với làn xe hỗn hợp là xe thô sơ như vậy là chưa bảo đảm an toàn. Tôi đề nghị phải kiểm tra lại để có phương án chấn chỉnh" - Bộ trưởng yêu cầu.

Bài và ảnh: TRỌNG ĐỨC