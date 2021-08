Ngày 3-8, Công an xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ (Long An) đã bàn giao một đối tượng với biểu hiện ngáo đá có hành vi chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên tỉnh lộ 838 (thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ) cho công an huyện xử lý.

Đối tượng Phủ và cây dao dùng để làm loạn tại chốt kiểm soát dịch

Sáng cùng ngày, Phan Đình Phủ (SN 1993) cầm dao xông đến chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 rồi lớn tiếng hỏi: "Ai là người đã giữ phương tiện của tao?".

Lúc này, trực tại chốt có đại úy Lê Hải Đăng - Phó Trưởng Công an xã Mỹ Thạnh Bắc. Mặc dù đã được các thành viên ở chốt thuyết phục bỏ dao xuống đất, nhưng Phủ vẫn tiếp tục xông tới đánh liên tục vào mặt đại úy Đăng.

Thấy đối tượng quá manh động, tay lại cầm dao nên đại úy Đăng nhanh chóng khống chế, tước vũ khí.

Phủ là đối tượng nghiện ma túy, vừa ra tù với mức án 6 năm về tội chống người thi hành công vụ.