Vững chãi vươn khơi cùng cờ Tổ quốc

Tối 20-7, tại Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), Báo Người Lao Động phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Ngãi trao tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân huyện đảo Lý Sơn. Việc trao tặng cờ cùng những phần quà nằm trong chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" do Báo Người Lao Động phát động và được phối hợp thực hiện cùng chương trình "Trái tim biển đảo" do Hội Nhà báo Việt Nam phát động tại huyện đảo Lý Sơn.



Ý nghĩa thiêng liêng, sâu sắc

Trước đó, chiều 20-7, sau khi nhận được những lá cờ Tổ quốc do Báo Người Lao Động trao tặng, nhiều tàu cá ngư dân Lý Sơn ngay lập tức bắt tay vào công việc treo lá cờ mới lên nóc tàu, chuẩn bị các nhu yếu phẩm để hướng ra Hoàng Sa, Trường Sa đánh bắt.

Ngư dân Nguyễn Văn Quang, chủ tàu cá QNg 96095TS (ngụ xã An Hải, huyện Lý Sơn), cho biết lẽ ra sáng 20-7, tàu của ông cùng 17 thuyền viên đi Hoàng Sa đánh bắt nhưng nghe anh em trong Nghiệp đoàn Nghề cá xã An Hải nói có chương trình "Trái tim biển đảo" cùng việc trao cờ do Báo Người Lao Động trao tặng, anh em nán lại, chiều ra khơi. Nói đoạn, ông Quang nhờ anh Nguyễn Văn Hội, thuyền viên tàu QNg 96095TS lên mũi tàu, cabin và đuôi tàu, thay lần lượt 3 lá cờ Tổ quốc đã ngả màu bằng 3 lá cờ tươi mới do chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" của Báo Người Lao Động trao tặng.

Theo lời ông Quang, hiện nay, những tàu cá đi Hoàng Sa như ngư dân Lý Sơn thường bị tàu nước ngoài có vũ trang xua đuổi, chèn ép, quấy phá nhằm gây thiệt hại cho ngư dân, làm ngư dân mình sợ, từ bỏ ngư trường, từ bỏ vùng biển truyền thống. "Thế nhưng, đối với những ngư dân đi biển như chúng tôi, tàu cá nào không có cờ, như nhà không có nóc. Dù có bị đe dọa, xua đuổi hay liên tục bị quấy phá, hình ảnh lá cờ Tổ quốc vẫn luôn được chúng tôi treo ở vị trí cao nhất, trang trọng nhất trên con tàu. Giống như bàn thờ tổ tiên mình ở nhà, luôn phải đặt ở vị trí trang nghiêm, trịnh trọng nhất. Việc Báo Người Lao Động tặng cờ cho ngư dân chúng tôi là hành động hết sức ý nghĩa. Chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh trong việc bám biển, giữ ngư trường truyền thống hàng trăm năm qua" - ông Quang nói.

Cũng nhận cờ Tổ quốc chiều 20-7 do Báo Người Lao Động trao tặng còn có ngư dân Bùi Văn Phải, 30 tuổi, thuyền trưởng tàu QNg 96169TS - con tàu được Quỹ Tấm lòng vàng Người Lao Động (Báo Người Lao Động) trao tặng. Dù còn khá trẻ nhưng anh Phải là một trong số hàng ngàn ngư dân Lý Sơn đã trên 15 năm bám biển Hoàng Sa. Cứ mỗi đợt nghe tàu cá Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc xua đuổi, đập phá, những nhà báo ra đảo lại gặp nạn nhân - chủ tàu Bùi Văn Phải. Lần này gặp lại chúng tôi, Bùi Văn Phải nói đến giờ anh không nhớ hết đã bao lần bị tàu nước ngoài phá tài sản, bắt bớ đánh đập thuyền viên.

Anh Phải kể hầu như bây giờ ngư dân Việt đi Hoàng Sa chuyến biển nào cũng bị tàu nước ngoài có vũ trang xua đuổi, quấy phá. Thậm chí có đêm đang đánh bắt bị xua đuổi 3-4 lần. Bản thân tàu anh Phải đã không ít lần bị tông hư hỏng, phá ngư cụ, thậm chí bị tàu Trung Quốc bắn đạn pháo gây cháy tàu vào năm 2013.

"Lúc mất tàu hay bị phá ngư cụ, ngư dân chúng tôi trở nên bế tắc vì cuộc sống gia đình lâm cảnh nợ nần chồng chất. Nhưng rồi được sự hỗ trợ của các tổ chức, đoàn thể, người dân khắp nơi, chúng tôi tiếp tục có cơ hội ra biển đánh bắt... Nếu không được sự hỗ trợ, chung tay giúp đỡ của người dân cả nước, ngư dân chúng tôi rất khó ra khơi, tiếp tục đánh bắt mưu sinh, bảo vệ chủ quyền biển đảo... Mỗi một hành động dù nhỏ hay lớn, từ việc hỗ trợ cả con tàu trị giá 5 tỉ đồng cho ngư dân chúng tôi hay tặng lá cờ Tổ quốc, tặng tủ thuốc y tế... đối với chúng tôi mang ý nghĩa hết sức sâu sắc, là nguồn động viên cả về vật chất lẫn tinh thần lớn lao để chúng tôi tiếp tục bám biển, gắn bó với Hoàng Sa, Trường Sa - nơi cha ông chúng tôi hàng trăm năm qua đã gắn bó" - ngư dân Bùi Văn Phải thổ lộ.

Tiếp thêm sức mạnh cho ngư dân

Đại diện nhận 2.000 lá cờ do Báo Người Lao Động trao tặng cho ngư dân Lý Sơn, bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn đã thay mặt bà con ngư dân gửi lời cảm ơn tới chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" của Báo Người Lao Động cũng như những đóng góp, hỗ trợ cho bà con ngư dân trong những năm qua.

Phát biểu tại buổi lễ trao cờ, ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, nhấn mạnh Báo Người Lao Động rất vinh dự được tham dự chương trình "Trái tim biển đảo" tổ chức tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, một vùng biển đảo đặc biệt của Tổ quốc, nơi gắn liền với những người lính của đội hùng binh Hoàng Sa thời nhà Nguyễn, những con người hàng trăm năm trước đã bất chấp hiểm nguy, vượt trùng khơi để giữ gìn biển đảo của đất nước.

Sự có mặt của ngư dân trên các vùng biển Việt Nam không chỉ đơn thuần là những hành trình khai thác đánh bắt hải sản. Hình ảnh mỗi tàu, thuyền đánh cá của ngư dân với lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió là những "cột mốc sống" khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng và bất khả xâm phạm của Tổ quốc.

Thực hiện chủ trương tuyên truyền chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và góp phần hỗ trợ ngư dân ra khơi bám biển, Báo Người Lao Động thực hiện chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân ra khơi bám biển". Chương trình này nhằm mục đích tiếp sức, động viên tinh thần ngư dân tại 28 tỉnh vùng biển kiên cường ra khơi bám biển, cùng chung tay khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước. Chương trình còn phối hợp tuyên truyền trong cộng đồng ngư dân các chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật Biển quốc tế, tuyên truyền chủ quyền biển đảo, ý thức bảo vệ chủ quyền khi ra khơi bám biển. Đồng thời, chương trình sẽ phối hợp với các cơ quan, các doanh nghiệp thực hiện các hình thức phù hợp với điều kiện từng địa phương, góp phần chăm lo đời sống ngư dân.

"Chúng tôi tin tưởng rằng từ sự chung tay của toàn xã hội, chương trình sẽ góp phần tạo động lực giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, đặc biệt là góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước Việt Nam trong thời kỳ mới" - ông Tô Đình Tuân nói.

Ông Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hoan nghênh Báo Người Lao Động Hội Nhà báo Việt Nam rất hoan nghênh Ban Biên tập Báo Người Lao Động đã có sáng kiến tổ chức chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" cho ngư dân. Bằng chương trình này với trách nhiệm công dân, trách nhiệm người làm báo, đặc biệt đội ngũ cán bộ, phóng viên, Ban Biên tập Báo Người Lao Động đã thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân của mình, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng biển đảo của Tổ quốc. Thượng tá Trần Anh Tuấn, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lý Sơn: Nguồn cổ vũ, động viên to lớn Mỗi ngư dân hoạt động trên biển hiện nay đối mặt với rất nhiều hiểm nguy, tai ương, vất vả... Họ là những "cột mốc sống" khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển. Tôi thấy rằng các hoạt động đồng hành cùng ngư dân, đặc biệt như việc tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân Lý Sơn của Báo Người Lao Động là nguồn động viên to lớn cho ngư dân, là nguồn cổ vũ, động viên, làm hậu phương vững chắc cho ngư dân, bám biển giữ ngư trường biển đảo Tổ quốc. Bà Phạm Thị Hương,Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn: Vững tin bám biển, giữ ngư trường Là một người con của Lý Sơn, trưởng thành, gắn bó với Lý Sơn bao năm qua và chứng kiến rất nhiều vụ việc tàu cá Lý Sơn bị tàu nước ngoài bắt bớ, xua đuổi thậm chí đâm chìm tàu, tôi cho rằng việc Báo Người Lao Động trao cho ngư dân những lá cờ Tổ quốc, cắm lên nóc tàu mỗi khi ra Hoàng Sa, Trường Sa là việc làm hết sức ý nghĩa, mang đậm tính chất nhân văn... Ngư dân Lý Sơn đã gắn bó Hoàng Sa, Trường Sa hàng trăm năm qua nhưng hiện nay ngư dân ra ngư trường Hoàng Sa đang bị tàu nước ngoài gây hấn, quấy phá... gây thiệt hại rất lớn. Bởi vậy, việc được những tổ chức, đoàn thể tặng quà, cờ giúp ngư dân có được sự động viên, vững tin bám biển, giữ ngư trường. Ông Nguyễn Hữu Chi, Chủ tịch LĐLĐ huyện đảo Lý Sơn: Động viên ngư dân vượt khó Huyện đảo Lý Sơn có 2 nghiệp đoàn nghề cá xã An Vĩnh và An Hải cùng hàng ngàn tàu cá của bà con. Báo Người Lao Động tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân là việc làm rất có ý nghĩa. Đây là nguồn động viên tinh thần giúp ngư dân vượt qua khó khăn, tiếp tục bám biển, giữ ngư trường... Báo Người Lao Động nên phát huy rộng rãi chương trình này đến với nhiều nơi, đến với nhiều ngư dân hơn.

