Ngày 7-3 UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đã ban hành quyết định thu hồi số tiền hơn 240 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công xảy ra tại UBND xã Phong Xuân.



Trước đó, vào tháng 1-2022, UBND huyện Phong Điền đã ban hành kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản công tại xã Phong Xuân và phát hiện xã này đã tổ chức bán đấu giá thanh lý sai thẩm quyền 7 cơ sở nhà, đất trường mầm non từ năm 2009-2011 với số tiền thu được trên 322 triệu đồng. Số tiền thu được, UBND xã Phong Xuân không nộp vào ngân sách mà chi sử dụng trực tiếp cho các nhiệm vụ tại UBND xã như chi hỗ trợ, chi trả tiền gốc đấu đất, sửa chữa các cơ sở trường học nhưng không có thiết kế dự toán.

UBND xã Phong Xuân, nơi để xảy ra sai phạm khi tự ý bán 7 cơ sở trường mầm non

UBND huyện Phong Điền khẳng định việc đấu giá các cơ sở mầm non là sai thẩm quyền, không đảm bảo trình tự, thủ tục nhưng đúng mục đích, định hướng theo chủ trương của HĐND và UBND tỉnh về thanh lý, bán đấu giá tài sản.

Trong 7 cơ sở bán đấu giá này thì cơ sở mầm non Bình An (thôn Bình An, xã Phong Xuân) do ông Đoàn Quang Lưỡng trúng đấu giá năm 2009. Sau đó, ông Lưỡng viết giấy tay chuyển nhượng cho ông Nguyễn Thuật. Năm 2018, sau khi UBND xã Phong Xuân có tờ trình thì UBND huyện Phong Điền đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng ông Thuật.

Tuy nhiên, điều khó hiểu là cùng với việc lập hồ sơ đề nghị UBND huyện Phong Điền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND xã vẫn tiến hành thống kê, báo cáo UBND huyện thửa đất trên vào danh mục sắp xếp, xử lý tài sản công. Năm 2019 UBND huyện Phong Điền có báo cáo gửi Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên – Huế về phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ, trong đó, cơ sở mầm non Bình An thuộc danh mục điều chuyển sang nhà sinh hoạt cộng đồng.