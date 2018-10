Cây "quái thú" bị bắt giữ ở Quảng Bình từng được bán đấu giá ở Quảng Ngãi

07/10/2018 10:29

Ngày 7-10, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46) Công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, Công an tỉnh này đã tổ chức bán đấu giá theo quy định một cây đa sộp, sau khi cây này bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ trong lúc đang được vận chuyển sai quy định trên tuyến Quốc lộ 1A vào giữa tháng 7-2018.



Trước đó, rạng sáng ngày 6-10, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ xe đầu kéo mang biển số 51D-174.06 kéo theo rơ-moóc mang biển số 15R-131.06 do Trần Văn Hậu (27 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) điều khiển chạy hướng Nam - Bắc, trên xe chở theo cây đa sộp "khủng".

Cây "quái thú" từng bị bắt giữ ở Quảng Ngãi. Ảnh: Tử Trực

Qua lời khai ban đầu, cây đa sộp này được Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức bán đấu giá và ông Bùi Đức Nam (ngụ TP Hà Nội) đã trúng đấu giá 15,5 triệu đồng nên ông Nam thuê Công ty MTV Phương An Khang (chủ xe - PV) vận chuyển từ Quảng Ngãi ra Hà Nội.





Cây "quái thú" bị bắt giữ ở Quảng Ngãi giữa tháng 7-2018. Ảnh: Tử Trực

Tại thời điểm lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ, cây đa sộp không có giấy phép lưu hành đặc biệt, không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật… Cây này được khai thác từ một xã ở huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

T.Trực