Chiều 4-9, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, công an đã xác định được những người đã bạo hành 4 anh em họ (học sinh tiểu học) ở Cà Mau, gồm: N.V.H. (63 tuổi; ngụ ấp Tân Hiệp, xã An Xuyên, TP Cà Mau), là ông nội 4 bé trên; N.M.X. (11 tuổi) và N.N.M (10 tuổi), là chị họ của 4 bé.

Các bé bị bạo hành rất dã man

Lý do 4 em này bị bạo hành dã man là vì nghịch nước, nói không nghe nên ông nội và hai chị gái sống chung nhà đã dùng tay và cây đánh vào người dẫn đến nhiều vết bầm trên cơ thể.

Theo thông tin từ cơ quan công an, sáng 3-9, cô Nguyễn Thị The, giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (thuộc xã An Xuyên) phát hiện trên người các em N.T.C. (7 tuổi), N.G.H. (7 tuổi), N.Đ. K. (7 tuổi) và N.V.L. (8 tuổi) có nhiều vết bầm, nghi bị bạo hành.

Khi tiếp nhận thông tin, lực lượng làm nhiệm vụ đã khám nghiệm hiện trường, thu giữ các vật chứng có liên quan để phục vụ điều tra. Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng đưa các em đến cơ sở y tế để điều trị.

Chiều cùng ngày, 4 bé bị bạo hành được UBND TP Cà Mau giao cho Trung tâm Bảo trợ - Xã hội tỉnh Cà Mau chăm sóc và cách ly nhằm đảm bảo an toàn.

Mẹ bé G.H. cho biết do hoàn cảnh khó khăn nên hai vợ chồng gửi lại con cho ông bà nội chăm sóc cách đây khoảng một tháng để lên Bình Dương làm thợ hồ.

Sáng 4-9, ông Nguyễn Văn Tấn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ - Xã hội tỉnh Cà Mau, cho biết trên tinh thần tạo điều kiện để gia đình nhận lại các bé kịp thời nhập học cho năm học mới. Tuy nhiên, gia đình phải có đơn bảo lãnh được xác nhận của chính quyền địa phương, đơn vị sẽ cho nhận lại. Trong trường hợp ngành chức năng chưa thể xác nhận bảo lãnh, đơn vị sẽ nuôi dưỡng, chăm sóc và tạo điều kiện để các cháu học tập tại trung tâm.