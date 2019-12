Sáng 17-12, một lãnh đạo Công an phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), cho hay qua xác minh, nam thanh niên kéo rùa nặng hơn 10 kg chiều 16-12 ở hồ Gươm lên bờ tên là Thái Hữu H. (SN 1987, quê ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

Hình ảnh con rùa nặng hơn 10 kg bị câu trộm bị người dân phát hiện - Ảnh: CTV

Theo vị lãnh đạo này, sau khi nhận được tin báo về vụ việc, lực lượng chức năng đã đưa nam thanh niên này về trụ sở xác minh, làm rõ. Tại đây, H. khai là chiều 16-12 đi với một nam thanh niên khác ra khu vực hồ Gươm. Tại đây, nam thanh niên kia thả dây cước gắn lưỡi câu để câu rùa. Khi rùa nổi lên mặt nước, bị người dân phát hiện nên nam thanh niên kia bỏ chạy, còn anh H. chỉ đưa rùa lên bờ chứ không phải là người trực tiếp câu.

Vị lãnh đạo Công an phường Hàng Trống cũng cho hay cá thể rùa do anh H. bế lên bờ là giống rùa núi đá bình thường, không phải giống rùa quý hiếm nằm trong danh sách đỏ. Do vậy, đơn vị cũng đang xem xét, phối hợp với lực lượng kiểm lâm thả cá thể rùa này lại hồ Gươm. Còn đối với anh H., đơn vị sẽ yêu cầu viết cam đoan, cam kết không tái phạm hành vi nêu trên và không xử phạt hành chính.

Đặc biệt, sau khi nhận được tin báo, người thân của anh H. ở Nghệ An đã nhận ra nam thanh niên này và ra Hà Nội gặp. Người thân kể rằng, sau khi học thạc sĩ ở một trường tại Hà Nội xong, anh H. huy động vốn làm ăn nhưng sau đó thua lỗ và bỏ nhà đi cách đây 5 năm, không liên lạc về nhà. Đến khi công an liên lạc về địa phương xác minh thì gia đình mới bất ngờ biết được thông tin về anh H.. Tại trụ sở công an, người thân và anh H. đã xúc động rơi lệ khi gặp lại nhau.