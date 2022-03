Sáng 6-3, Tỉnh đoàn Long An phối hợp cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Long An tổ chức lễ khởi động "Tháng thanh niên năm 2022" với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Tỉnh đoàn Long An phối hợp Đoàn cơ sở Báo Người Lao Động đã phát động xây dựng "Đường cờ Tổ quốc" tại các huyện Đức Huệ, Tân Hưng, Thạnh Hoá, Mộc Hoá và thị xã Kiến Tường.

Ông Nguyễn Tố Bình, Uỷ viên Ban Biên tập, Phó Tổng thư ký toà soạn, trao bảng tượng trưng 5.000 lá cờ Tổ quốc từ chương trình "Đường cờ Tổ quốc" cho Bí thư Tỉnh đoàn Long An.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Trần Tuấn Thanh, Bí thư Tỉnh đoàn Long An, cho biết tháng 3 là dịp để tuổi trẻ hành động, cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết, trí tuệ vì cộng đồng, xã hội. Đây cũng là dịp chăm lo, bồi dưỡng thanh niên đáp lại niềm tin yêu và sự trao gửi của các thế hệ cha anh đi trước dành cho tuổi trẻ trong thực hiện những nhiệm vụ lớn lao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Tháng thanh niên năm 2022" với chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo" với rất nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa. Để thực hiện những nội dung nêu trên, tôi kêu gọi tất cả đoàn viên, thanh niên phát huy sức trẻ, tính xung kích, tình nguyện trên các lĩnh vực đời sống, xã hội" – Bí thư Tỉnh đoàn Long An nhấn mạnh.

Ông Võ Minh Quốc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Long An, cho biết việc Đoàn cơ sở Báo Người Lao Động phối hợp cùng Tỉnh đoàn Long An tổ chức xây dựng "Đường cờ Tổ quốc", đặc biệt, tại các địa phương có đường biên giới giáp tỉnh Long An trong tháng hoạt động cao điểm của các cấp bộ Đoàn, thanh niên trong tỉnh có ý nghĩa rất thiết thực.

Ông Quốc khẳng định "Đường cờ Tổ quốc" là chương trình được người dân, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn rất ủng hộ và phấn khởi khi được tặng lá cờ Tổ quốc mới.