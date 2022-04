Khoảng 7 giờ 30 phút sáng 13-4, chiếc xe container mang BKS 43C-100.42 kéo theo rơ-mooc BKS 34R-016.16 do tài xế Trương Văn Vỹ (SN 1991; ngụ xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận xã Phước Hòa (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) bất ngờ bốc cháy dữ dội.



Tài xế bất lực nhìn chiếc xe bị ngọn lửa bao trùm

Phát hiện sự việc, tài xế Vỹ nhanh chóng tấp xe vào lề, nhảy ra ngoài thoát thân đồng thời điện báo cho cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Phước Sơn phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 2 (thuộc Phòng CSGT Đường bộ, Đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam) nhanh chóng có mặt tại hiện trường, chở cát đến dập lửa. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam cũng được điều động đến hiện trường.

Công an dùng cát để chữa cháy

Tuy nhiên, do khu vực xảy ra vụ cháy quá xa, giao thông không thuận lợi nên khi đám cháy được dập tắt, phần đầu container dường như cháy trụi.

Xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa

Vụ cháy cũng khiến việc lưu thông của các phương tiện qua đường Hồ Chí Minh gặp nhiều khó khăn.