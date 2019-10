Ngày 2-10, ông Nguyễn Đăng Tuấn, Trưởng công an thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, cho biết sau nhiều giờ nỗ lực, đến khoảng hơn 10 giờ ngày 2-10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của chị N.T.C.H. (SN 1997, trú tại thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Chiếc xe đạp của chị H. trên cầu - Ảnh: T. Chương

Trước đó, vào chiều ngày 1-10, chị H. nói với gia đình đi ra ngoài chơi, tuy nhiên mãi không thấy về. Nghĩ có chuyện chẳng lành nên gia đình tá hỏa đi tìm kiếm và trình báo đến chính quyền địa phương hỗ trợ tìm kiếm.

Sau đó, chiếc xe đạp cùng nhiều vật dụng cá nhân của chị H. được phát hiện trên cầu treo bắc qua sông Lam thuộc địa bàn xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương.

Nghi chị H. nhảy xuống sông Lam tự tử nên lực lượng chức năng cùng gia đình cô gái tổ chức tìm kiếm trên sông Lam suốt nhiều giờ. Đến hơn 10 giờ ngày 2-10, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách chân cầu treo khoảng 50 m.



Được biết, chị H. mồ côi mẹ từ nhỏ, chị vừa tốt nghiệp đại học và đang ở nhà chờ xin việc.

Hiện nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.