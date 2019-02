Xe đầu kéo gây tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc TP HCM - Trung Lương

26/02/2019 09:46

Sáng 26-2, Công an TP Tân An, tỉnh Long An đã khám nghiệm hiện trường một vụ tai nạn trên đường cao tốc TP HCM - Trung Lương, làm 1 người thiệt mạng và làm giao thông ùn tắc nhiều km.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 6 giờ sáng cùng ngày. Vào thời điểm này, tại Km số 29 hướng Tiền Giang về TP HCM, xe đầu kéo do tài xế T.T.P (SN 1986; ngụ tỉnh Kiên Giang) điều khiển bị hư nên tấp vào làn khẩn cấp. Sau đó, xe 61C-252... (xe cùng công ty với xe anh P.) do anh Nguyễn Văn Th. (SN 1980; ngụ tỉnh Hải Dương) điều khiển cũng tấp vào để phụ anh P. sửa chữa.

Trong lúc 2 tài xế xe này đang sửa xe thì xe đầu kéo mang biển số 51D-11105… đi cùng hướng tông thẳng vào, làm anh Th. tử vong tại chỗ. Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.





M. SƠN