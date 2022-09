Sáng 13-9, trong sân bay Tân Sơn Nhất, tuyến xe buýt số 109 (bến xe buýt Sài Gòn - sân bay Tân Sơn Nhất) do Công ty CP Xe khách Phương Trang - Futa Bus Lines khai thác đã chính thức lăn bánh với 110 chuyến hoạt động mỗi ngày.



Ưng ý với xe buýt

Đây là tuyến xe buýt không trợ giá với giá vé 8.000 đồng/khách đi nửa tuyến và 15.000 đồng/khách đi nửa tuyến trở lên. Tuyến này có thời gian đưa đón hành khách đi lại trễ nhất trong sân bay. Để phục vụ hành khách thuận tiện nhất, chuyến xe đầu tiên trong ngày khởi hành lúc 5 giờ 45 phút, chuyến cuối lúc 23 giờ 45 phút.

Ghi nhận ngày đầu tiên cho thấy do chưa nắm hết thông tin nên lượng người lên xe từ bến xe buýt Sài Gòn cũng như các trạm dọc đường để đến Tân Sơn Nhất còn ít, mỗi xe chỉ vài người. Ngược lại, tại khu vực đón khách ở làn B ga quốc nội, do có nhân viên công ty hỗ trợ, giới thiệu thông tin tuyến nên nhiều hành khách không ngại ngần bước lên xe.

Hành khách lên tuyến xe buýt số 109 vào sáng 13-9

Nhấc vali đưa lên xe, chị Nguyễn Ánh Xuân (quận Phú Nhuận) vừa đáp chuyến bay từ Đà Nẵng vào, cho biết trước đây chị quen đặt xe để về nhà, giờ thấy thông tin tuyến xe buýt số 109 này đưa vào sân bay thì ủng hộ. "Giá vé hợp lý, khỏi phải chờ đợi taxi, xe đậu tại làn B cũng tiện nữa" - chị Xuân nói.

Một số hành khách khác khi được hỏi việc lựa chọn phương tiện đi lại ở sân bay cũng tỏ thái độ hài lòng với xe buýt, không chỉ tuyến số 109 mà cả với tuyến số 152 đang hoạt động. Anh Trần Văn Lý (quận 12) nhận xét khi có nhiều phương tiện công cộng vào sân bay đón khách, hành khách có nhiều lựa chọn, không phải chờ đợi lâu, chắc chắn xe công nghệ hay taxi không thể chèn ép, ra giá vào mỗi đợt cao điểm.

"Tuy nhiên, hành trình 2 tuyến xe buýt số 152 và 109 trùng nhau khá nhiều, chủ yếu hướng về trung tâm TP HCM nên cơ quan quản lý cần tổ chức thêm nhiều tuyến trung chuyển dạng dịch vụ, giá vé có thể cao hơn nhưng đưa hành khách đến tận nhà" - anh Lý nêu ý kiến.

Ngoài 2 tuyến xe buýt trên, theo tìm hiểu của chúng tôi, Cảng vụ Hàng không miền Nam vừa có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM và Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đề nghị nghiên cứu, xem xét, tạo điều kiện về mặt bằng, luồng tuyến và pháp lý để Công ty Liên doanh Vận chuyển quốc tế Hải Vân cung ứng dịch vụ vận chuyển hành khách từ sân bay Tân Sơn Nhất đến các trung tâm đô thị, trung tâm du lịch của thành phố. Đơn vị này đã trình đề án đến Sở GTVT với nhiều tuyến xe trung chuyển phong phú, phù hợp với lịch bay, tần suất bay của Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đề xuất mở bãi đệm 3.500 m2

Cùng với giải pháp đưa thêm các tuyến xe buýt, xe trung chuyển vào sân bay phục vụ khách, mới đây, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã đề xuất UBND TP HCM thu hồi khu đất diện tích khoảng 3.500 m2 ở góc đường Bạch Đằng tiếp giáp đường vào nhà ga quốc tế để giao đơn vị có kinh nghiệm, năng lực vận hành bãi đậu xe cho các phương tiện ra vào đón trả khách tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo Cảng vụ Hàng không miền Nam, tình trạng ùn tắc tại các tuyến đường xung quanh khu vực dẫn vào Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất như đường Hồng Hà, Bạch Đằng, Lam Sơn, Trường Sơn… có nguyên nhân do thiếu bãi đệm cho taxi, xe công nghệ, xe khách… đỗ chờ trước khi ra vào sân bay. Do đó, việc mở thêm bãi đệm sẽ giúp giảm ùn tắc, tạo thuận lợi, an toàn cho du khách và hành khách đến sân bay Tân Sơn Nhất cũng như giữ gìn thương hiệu cho cảng hàng không lớn nhất nước này.

Do khách sử dụng dịch vụ taxi nhiều, các xe taxi tập trung đông nên khu vực cho xe chờ vào đón khách tại sân bay hiện đã quá tải

Ghi nhận cho thấy bãi đệm bên trong sân bay hiện nay đã quá tải, nhất là vào thời điểm các chuyến bay hạ cánh cùng lúc, taxi, xe công nghệ phải xếp hàng dài khi di chuyển. Riêng khu vực 3.500 m2 đề xuất làm bãi đệm mới hiện nay là khu công viên.

TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TP HCM, cho rằng việc xây dựng thêm bãi đệm để phương tiện công cộng đón, trả khách tại sân bay Tân Sơn Nhất là giải pháp hỗ trợ việc đưa đón khách tại sân bay có triển vọng.

Theo ông Thuận, bên cạnh các tuyến xe buýt số 152 và 109…, Sở GTVT TP HCM cần nhanh chóng mở thêm các tuyến xe trung chuyển dạng dịch vụ, không cần trợ giá, đưa khách về tận nhà như các xe trung chuyển đang hoạt động tại các bến xe. Loại hình này không mới nhưng hoạt động hiệu quả, giá vé hợp lý, có thể phục vụ đa dạng hành khách.