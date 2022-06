Chiều 26-6, các lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ cháy xe khách trên đại lộ Thăng Long, Hà Nội.

Hành khách nhanh chóng chạy thoát và di chuyển đồ đạc - Ảnh: Facebook

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 20 phút ngày 26-6, khi đang lưu thông từ trung tâm TP Hà Nội ra theo hướng Láng-Hòa Lạc trên Đại lộ Thăng Long, một chiếc xe khách giường nằm mang BKS 19B-018.63 bất ngờ bốc cháy, nhiều cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Đám cháy bắt nguồn từ phần đuôi xe. Ngay khi phát hiện, tài xế cùng hàng chục hành khách nhanh chóng thoát ra khỏi xe và cố gắng di chuyển các đồ đạc trên xe.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông số 11, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) và Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an huyện Hoài Đức) đã kịp thời có mặt phối hợp cùng các lực lượng khác tổ chức sơ tán những người trên xe đến khu vực an toàn, đồng thời tiến hành chữa cháy.

Đến khoảng 15 giờ 30 phút, đám cháy đã được dập tắt. Vụ cháy không có thiệt hại về người.