Xe máy găm vào đầu xe khách, 2 mẹ con tử vong

16/07/2018 13:46

Ngày 16-7, Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng cướp đi mạng sống của 2 người.



Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Facebook

Cụ thể, khoảng 19 giờ ngày 15-7, chị Trần Thị Hương Giang (30 tuổi; ngụ thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) điều khiển xe máy mang BKS 92V1-064.16 chở theo con gái là Trịnh Trần Nhật L. (5 tuổi) lưu thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn thì xảy ra va chạm với xe khách giường nằm mang BKS 65B-010.22 do tài xế Nguyễn Linh Lăng (50 tuổi; ngụ tỉnh Vĩnh Long) điều khiển chạy theo hướng ngược lại.

Hậu quả, hai mẹ con chị Giang tử vong tại chỗ. Xe máy và đầu xe khách bị hư hỏng nặng. Tại hiện trường, chiếc xe máy găm vào đầu xe khách. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Q.Vinh