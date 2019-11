Sáng ngày 19-11, thông tin từ Công an huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết trên địa bàn huyện này vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến người vợ tử vong, người chồng bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn khiến 2 vợ chồng thương vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng gần 19 giờ tối ngày 18-11, xe tải mang BKS Lào UN8118 do Nguyễn Trần Tuyến (SN 1990, trú xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn, Nghệ An) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc.

Khi đi đến đoạn qua khối 4 , thị trấn Diễn Châu, chiếc xe tải bất ngờ tông vào xe máy mang BKS 29P6-0516 do anh Dương Xuân Th. (SN 1982, trú xã Hưng Hoà, TP Vinh, Nghệ An) chở theo vợ là chị Phan Thị M. (SN 1991, trú xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Sau đó, xe tải tiếp tục tông vào xe máy điện BKS 37MĐ2-776.60 do em Nguyễn Trung Ng. (SN 2004, trú khối 3, Thị trấn Diễn Châu, Nghệ An) rồi mới dừng lại.

Hậu quả, chị M. tử vong tại chỗ, anh Th. nguy kịch, em Ng. bị thương. Tại hiện trường, chiếc xe máy và xe máy điện hư hỏng nặng, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.



Theo nhiều nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe máy của vợ chồng anh Th. đang dừng chờ đèn đỏ.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.