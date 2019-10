Đề nghị điều tra vụ tiết lộ bí mật nhà nước

Tại phiên tòa, đại diện VKSND TP HCM nhận định trong quá trình điều tra, ông Ngô Nhật Phương (ngụ quận Tân Bình, TP HCM) đã trực tiếp giao nộp cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an 10 tài liệu, hồ sơ liên quan đến nội dung Công văn 77 của Bộ Y tế. Thời điểm đó, Công văn 77 chưa được Bộ Y tế giải mật và ông Phương có trình bày với cơ quan điều tra rằng những tài liệu này do quan hệ cá nhân mà có.

VKSND TP HCM nhận định ông Phương đã thừa nhận điều này tại tòa, sự việc có dấu hiệu lộ bí mật nhà nước vì để cho cá nhân không có thẩm quyền có được thông tin mật của Bộ Y tế. Đại diện VKS kiến nghị Bộ Công an điều tra các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định bảo vệ bí mật nhà nước liên quan đến tài liệu mật của Bộ Y tế trong vụ án này. HĐXX chuyển yêu cầu của VKS cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Trước thông tin này, ông Ngô Nhật Phương nói: "Tôi không dùng tài liệu nào của Bộ Y tế, tôi cũng không biết tất cả tài liệu đó có mật hay không. Những tài liệu đó tôi thu thập từ phía Ấn Độ, không có tài liệu nào đóng dấu mật, được công khai và hợp thức hóa có danh mục rõ ràng. Và cơ quan điều tra xin tài liệu và họ xin 3 tháng sau tôi mới cho. Tôi nói rất rõ rằng tôi không quan hệ với các bị cáo, kinh doanh phải có lương tâm vì đó là máu xương, là mạng sống của người khác nhất là có yếu tố ung thư. Hậu quả vụ án này quá nặng nề, tôi bảo vệ ở đây là bảo vệ sự thật. Tôi nghĩ rằng sự thật chỉ có một còn cách suy nghĩ của mỗi người mỗi khác; tôi lên tiếng là để bảo vệ quyền lợi của tôi".

Theo ông Ngô Nhật Phương, tài liệu ông có trước khi Bộ Y tế có, không hề liên quan đến Bộ Y tế và ông không hề biết công văn "mật" nào của Bộ Y tế. "Các tài liệu tôi có đã được công chứng tại Việt Nam, trong danh mục phân loại về tài liệu mật thì dạng tài liệu hợp pháp hóa dân sự và hành chính không thuộc tài liệu mật. Đối chiếu với các quy định, các văn bản pháp luật còn hiệu lực thì hoàn toàn không vi phạm" - ông Phương nói.

Hạnh Nguyên