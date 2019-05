Xót xa người mẹ cầu cứu vì con gái 6 tuổi bị cha ruột hành hạ dã man

13/05/2019 22:18

Tối 13-5, chị Ngô Ngọc L. (27 tuổi; ngụ tại số nhà 41, ấp Tàu Hơi B, xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang), cho biết hiện đang tiếp tục tìm kiếm đứa con gái 6 tuổi tên Trần Bảo N. khắp nơi nhưng chưa tìm ra manh mối sau khi bị cha ruột hành hạ dã man.



Chị L. không cầm nổi nước mắt khi xem cảnh đứa con gái vừa tròn 6 tuổi bị chính cha ruột hành hạ dã man

Cũng theo chị L., vào ngày 10-5, chị hết sự bất ngờ và đau xót khi nhận được tin nhắn qua mạng xã hội (Facebook) của người chồng tên Trần Minh T. (30 tuổi; ngụ cùng địa phương) với những lời lẽ chửi bới hết sức thậm tệ. Kèm theo đó, T. còn gửi cho chị L. xem cảnh con gái mới tròn 6 tuổi của mình bị đánh đập hết sức dã man với phần mông, 2 bên đùi và cả 2 bàn tay đều rướm máu. Tuấn còn hăm dọa sẽ chém giết chị L. nếu gặp nhau ở bất cứ nơi đâu.

"Tôi cũng rất sợ bị chồng giết hại nhưng vì không chịu nổi con gái bị đánh đập dã man như thế nên phải quyết tâm đi tìm con cho bằng được. Ngay trong hôm qua, sau khi được một số người quen cho hay là anh T. đã dẫn con gái lên ở chung trong nhà trọ ở TP HCM nhưng khi tôi đến thì không thấy gì cả. Tôi cũng đã trình báo với công an phường để nhờ được sự hỗ trợ nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối nào cả"- chị L. xót xa.

Cũng theo chị L., trước đây vợ chồng chị sống cùng cha mẹ ruột bên chồng ở khu vực ấp Tàu Hơi B, xã Thạnh Trị. Sau khi sinh con thì chị thường xuyên bị chồng đánh đập một cách không thương tiếc. Đến khi đứa con gái lên 4-5 tuổi thì cũng hay bị cha đánh giống như kiểu "giận cá chém thớt". Do đó, chị L. quyết định lên TP HCM làm cho 1 công ty may mặc để tránh những trận đòn roi và có tiền gửi về lo cho con nhỏ. Thế nhưng, khi chị L. vừa rời khỏi quê nhà thì người chồng dẫn 1 phụ nữ tên H. về sống chung như vợ chồng. Gần đây, khi phát chị L. sống trong nhà trọ trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh, TP HCM) thì T. xông vào khóa trái cửa rồi lấy dao định cứa cổ vợ. Tuy nhiên, nhờ phát hiện tiếng kêu cứu của nạn nhân nên nhiều người xung quanh đến can ngăn nên chị L. may mắn thoát chết.

T. còn dọa chém giết chị L. nếu gặp bất cứ nơi đâu

Trước đó, trên trang cá nhân của mình, chị L. đăng lời khẩn cầu và nhờ nhiều bạn bè chia sẻ thông tin về việc con gái của mình bị người chồng hành hạ dã man. Chị L. cho rằng do hoàn cảnh đưa đẩy nên chị quyết ra đi với đôi bàn tay trắng và đành nuốt lệ để con lại cho chồng nuôi dưỡng. Đến khi nào chị có việc làm ổn định sẽ trở về quê dắt con theo. Thế nhưng, đến khi chị quay về thăm con thì bị T. xua đuổi không cho vào nhà gặp mặt con. Trước khi xảy ra vụ việc, chị L. có hỏi T. rằng con đang ở đâu để chị đến đón về nhưng người chồng này cố tình chỉ sai địa chỉ nên chị tìm không gặp.

"Em bắt xe đến đó nhưng tìm kiếm không thấy, có người mẹ nào mà không sốt ruột khi tìm kiếm con, nhưng khi về đến anh ta lại gửi những hình ảnh bạo hành con em thì em không thể chịu thêm được nữa. Hi vọng mọi người giúp em tin con gái để an toàn trở về đoàn tụ với em"- chị L. chia sẻ trên trang cá nhân.

T.Nốt