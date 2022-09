Sáng 23-9, ghi nhận tại đoạn thu phí đỗ ôtô trên đường Thủ Khoa Huân (quận 1, TP HCM) cho thấy tình hình khá trật tự.



Không dễ xử lý

Tại đây, nhân viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong (công ty TNXP - đơn vị được giao quản lý việc thu phí) sau khi hướng dẫn xe vào vị trí thì đề nghị khách tải phần mềm My Parking để đăng ký chỗ và thanh toán. Tuy nhiên, trong số hơn 10 ôtô đang đỗ, có 3 chiếc bị dán thẻ hồng - tức chưa cài phần mềm, chưa thanh toán phí.

Theo một nhân viên, nhiều chủ phương tiện dù được hướng dẫn nhưng ngại mất thời gian nên không cài phần mềm, chấp nhận dán thẻ hồng. Với những trường hợp này, hình ảnh sẽ được chụp và gửi về cơ quan chức năng để trích xuất xử lý. Tuy nhiên, việc xử lý ôtô vi phạm cũng không dễ do hình ảnh không thể hiện phương tiện đó đỗ trong bao lâu. "Nhiều chủ phương tiện nêu lý do chỉ đậu xe 5-6 phút đi vào mua đồ, không chấp nhận xử phạt. Vì vậy, để việc thu phí ôtô hiệu quả cần có lực lượng phối hợp xử lý tại hiện trường" - nhân viên này nói.

Nhân viên tiệm sửa xe trên đường An Dương Vương ra chèo kéo khách. Ảnh: ANH VŨ

Tương tự, tại các đoạn đường Đông Du, Cao Bá Quát, Ngô Đức Kế (quận 1), khoảng 30% số phương tiện đậu ở lòng đường bị dán thẻ hồng. Còn trên đường An Dương Vương (quận 10), hai bên đường có khoảng 2 km dùng để thu phí thì nhiều nơi bị các hộ kinh doanh chiếm dụng. Từ vòng xoay Trần Phú - An Dương Vương đến Trường ĐH Sư phạm TP HCM tấp nập cảnh ôtô ra vào và nhân viên của tiệm sửa xe ra đường chèo kéo khách. Điều này khiến nhân viên thu phí không thể hướng dẫn ôtô vào đỗ và xem ra không tài xế nào dám để xe lâu ở đây… Hay đường Tản Đà (quận 5), là nơi gần khu vực tập trung nhiều bệnh viện nên ôtô ra vào tấp nập, nhiều tài xế khi được nhắc nhở thì bỏ đi nhưng không ít trường hợp lớn tiếng cãi cọ.

Đồng bộ giải pháp để hiệu quả

Nhận định công tác thu phí ôtô đỗ lòng đường, đại diện Sở GTVT cho rằng việc chủ phương tiện không cài phần mềm, không đóng phí là một trong những nguyên nhân khiến công tác trên chưa hiệu quả. Do đó, Công ty TNXP phải nhanh chóng xây dựng, hoàn chỉnh phương án phối hợp với các lực lượng địa phương xử lý phương tiện vi phạm tại hiện trường và áp dụng càng sớm càng tốt. Song song đó, đơn vị thu phí phải phối hợp với Viettel TP HCM - chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội nhanh chóng giải quyết các vướng mắc về nâng cấp phần mềm, lắp đặt sensor, camera trên các tuyến đường có thu phí.

Ảnh cắt từ clip xuất hiện hôm 15-9 thể hiện nhóm người cự cãi với nhân viên thu phí. Ảnh: THU HỒNG

Đại diện Công ty TNXP thông tin phương án phối hợp đã được xây dựng nhiều tháng trước. Tính đến ngày 30-8 đã có 10 đơn vị gồm UBND và Công an các quận 1, 5, 10, Thanh tra Giao thông thuộc Sở GTVT, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM, Trung tâm Quản lý giao thông đường bộ thuộc Sở GTVT và Công ty TNXP ký vào phương án phối hợp. Riêng UBND quận 6 và Công an quận 6 đang nghiên cứu để ký vào phương án. Dự kiến đầu tháng 10 này sẽ áp dụng xử lý tại hiện trường.

Trong phương án liệt kê 4 tình huống cùng biện pháp xử lý như tình huống tài xế không cài đặt phần mềm vẫn đỗ ôtô, không cho nhân viên thu phí chụp hình, có thái độ thách thức, hăm dọa; hoặc chủ doanh nghiệp, chủ tiệm cố tình để vật dụng cản trở tại vị trí đỗ; người không có phận sự nhưng tự ý cho đậu ôtô để tư lợi cá nhân...

Đại diện Công ty TNXP cho hay tùy tình huống mà nhân viên thu phí sẽ giải thích, vận động người dân chấp hành, còn nếu không chấp hành sẽ gọi tổ tuần tra đến hỗ trợ. Trong thời gian chậm nhất 30 phút kể từ thời điểm nhận tin báo, tổ xử lý vi phạm phải cử lực lượng chức năng đến hiện trường để thực thi nhiệm vụ...

Nhân viên thu phí ở thế yếu Đầu tháng 9-2022, nhân viên Công ty TNXP là bà Đ.L.N.T đang hướng dẫn khách đỗ ôtô trên đường Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1 thì một người đàn ông thường bán hàng tại đây xông tới hỏi "tại sao cho khách vào đỗ" rồi ra tay đánh. Bà T. nhập viện trong tình trạng chấn thương mặt, được các bác sĩ chẩn đoán gãy xương chính ở mũi. Đến ngày 15-9, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nhóm thanh niên ăn nói lớn tiếng, thô tục, có ý hành hung nhân viên thu phí trên địa bàn quận 10 về việc cài app My Parking. Ở sự việc đầu, Sở GTVT đã có văn bản kiến nghị UBND TP chỉ đạo UBND quận 1 xử lý nghiêm trước ngày 25-9. Sự việc thứ 2, clip đã được đơn vị thu phí gửi tới Sở GTVT.