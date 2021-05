Bị cáo Lâm Nghĩa Hòa - chủ cơ sở cửa sắt, người nhận thầu hàn xì sửa chữa tại Trung tâm Thương mại quốc tế TP HCM, sau đó thợ của cơ sở bất cẩn gây vụ hỏa hoạn năm 2002 khiến 60 người chết - đã nói đầy day dứt tại phiên tòa xét xử vụ hỏa hoạn này 2 năm sau đó.



Những tưởng sau vụ này, những người hành nghề hàn xì sẽ lại "chùn tay", đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu khi làm việc. Song, nhiều người vẫn bất chấp, hỏa hoạn vẫn xảy ra. Mới đây, ngày 1-5, thợ hàn lại gây ra hỏa hoạn khi sửa chữa nhà tại một chung cư cũ ở quận 1, TP HCM làm 5 người bị thương và 1 người chết. Cũng còn may khi đám cháy được dập tắt sớm, nếu không chưa biết hậu quả sẽ thảm khốc đến mức nào.

An toàn của cộng đồng luôn là vấn đề được đặt lên hàng đầu trong các quy tắc xã hội và trong các định chế luật pháp. Mọi cá nhân trong xã hội đều phải có ý thức trách nhiệm tuân thủ thực hiện. Ngoài tuân thủ luật lệ giao thông, người điều khiển phương tiện không được uống rượu bia hoặc sử dụng chất kích thích, bởi nguy cơ gây ra tai nạn giao thông với hậu quả nghiêm trọng là nhãn tiền và thực tế đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn thảm khốc do uống rượu bia hoặc sử dụng chất kích thích mà ra. Còn ở các khu dân cư, những cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, quy định không được phép hoạt động và phải di dời, bởi đây là những "quả bom nổ chậm", nếu tồn tại sẽ gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.

Tương tự là quy định về nuôi chó, đặc biệt là các biện pháp an toàn phải thực hiện đối với người chủ nuôi chó dữ. Mới đây, ngày 20-5, tại Long An xảy ra vụ chủ nuôi chó Pitbull dắt chó đi dạo thì chó cắn người bạn của chủ tử vong và cắn chủ bị thương. Nhiều người cũng không quên vụ đàn chó dữ cắn chết em bé 7 tuổi ở Hưng Yên vào năm 2019 và 2 năm 2018-2019, có ít nhất 3 vụ chó dữ cắn chết 3 em bé ở Thái Nguyên, Hà Nội, Nghệ An...

Suốt 2 năm qua, cả nước "chống dịch như chống giặc", với các yêu cầu cao nhất về thực hiện các biện pháp an toàn. Bởi một sự vi phạm nào cũng gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng đối với cộng đồng, xã hội. Ngoài các mức phạt với những người vi phạm hoặc khởi tố vụ án để điều tra như vụ nam công nhân ở Thanh Hóa từ vùng dịch trở về đã không tuân thủ cách ly; TAND TP HCM vào tháng 3-2021 đã xét xử tiếp viên hàng không làm lây lan dịch Covid-19. Mới đây, vi phạm về quy định phòng chống dịch, ông Nguyễn Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) - đã bị cách chức và cơ quan Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ việc ông này khai báo gian dối, gây hậu quả nghiêm trọng.

Đừng xem chuyện nuôi chó dữ trong khu dân cư, sản xuất thiếu an toàn trong khu phố hay uống rượu bia khi lái xe, khai báo y tế gian dối... là chuyện nhỏ. Vi phạm sẽ gây ra hậu quả nguy hại cho gia đình, xã hội, nhất là liên quan đến sinh mạng con người. Phải quyết liệt ngăn ngừa từ đầu, xử thật nghiêm khi vi phạm để không xảy ra hậu quả xấu, lúc đó mọi ăn năn đều đã muộn màng.