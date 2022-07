Ngày 1-7, Thượng tá Vũ Thanh Giang, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lập biên bản, xử phạt lỗi quá khổ, quá tải đối với xe đầu kéo mang biển số 15H-010.97 kéo theo rơ-mooc 15R-172.41 chở hơn 83m3 gỗ lim.



Xe đầu kéo chở hơn 83m3 gỗ. Ảnh: T.Trực

"Qua cân tải trọng, xe đầu kéo nói trên vượt quá tải trọng 75% so với tải trọng cho phép (tải trọng cho phép 57 tấn). Ngoài ra, số gỗ chở trên xe có chiều dài vượt 4m so với chiều dài cho phép của xe. Hiện chúng tôi đang phối hợp Công an kinh tế, lực lượng Kiểm lâm làm rõ nguồn gốc số gỗ trên xe. Ngoài lập biên bản xử phạt hành chính, lực lượng CSGT cũng yêu cầu chủ hàng, tài xế buộc phải hạ tải trọng xe mới cho phép tiếp tục lưu thông", ông Giang cho biết.

Xe đầu kéo bị lập biên bản, xử phạt lỗi chở quá khổ, quá tải. Ảnh: T.Trực

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, xe đầu kéo mang biển số 15H-010.97 kéo theo rơ-mooc 15R-172.41 chở hơn 83m3 gỗ lim "khủng" lưu thông từ cảng Đình Vũ (Hải Phòng) vào đến địa phận tỉnh Quảng Ngãi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi tạm giữ khi đang dừng đỗ ven Quốc lộ 1. Qua kiểm tra, tài xế xuất trình giấy tờ nguồn gốc số gỗ trên được nhập khẩu từ nước ngoài về cảng Đình Vũ và tài xế cũng cho biết đang vận chuyển số gỗ trên vào TP HCM.