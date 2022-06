Ngày 9-6, tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với bà Trần Thị Ngọc P. (SN 1990; ngụ phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) vì đã có hành vi làm thủ tục đăng ký khai tử cho người đang sống.



Cháu N.H.L. bị mẹ khai tử khi còn sống

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu UBND TP Buôn Ma Thuột xem xét thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng tử đã cấp. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị bà P. phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà bà P. không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Người nhà chồng cũ bà P. tới gây áp lực với cơ quan chức năng, đề nghị tổ chức tìm kiếm cháu L.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, ngày 11-5, bà P. đến UBND phường Tân An làm thủ tục khai tử cho cháu N.H.L. (3 tuổi, con trai bà). Bà P. khai cháu L. mất vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 4-5 do bệnh viêm phổi và chết tại nhà chứ không phải ở bệnh viện hay cơ sở y tế. Dù L. đang còn sống nhưng UBND phường Tân An vẫn cấp giấy khai tử cho cháu.

Sau khi phát hiện vụ việc, chồng cũ của bà P. đã đề nghị lực lượng công an hỗ trợ tìm kiếm con trai. Chiều 23-5, sau khi hàng chục người nhà chồng cũ bà P. tới gây áp lực, chính quyền địa phương mới cùng gia đình tìm thấy cháu L. đang ở với 1 người lạ tại tỉnh Đắk Nông.