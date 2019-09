Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, chiều 7-9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của trung ương và tỉnh Hà Tĩnh đã đi thuyền vào xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê thăm hỏi, động viên một số bà con đang bị ngập do lũ. Thăm Trường Mầm non xã Phương Mỹ, nói chuyện với lãnh đạo và người dân huyện Hương Khê, Phó Thủ tướng lưu ý công tác khắc phục hậu quả sau lũ. Tại các điểm lũ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã động viên một số gia đình chính sách còn khó khăn, bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ.



Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ động viên người dân, lực lượng cứu hộ ở xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh Ảnh: THÀNH CHUNG

Trong đợt mưa lũ vừa qua tại Hà Tĩnh đã có 5 người chết; 64 xã, phường, thị trấn với hơn 5.500 hộ bị ngập lụt. Ở một số địa phương của tỉnh, học sinh chưa thể đến trường.