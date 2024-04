Thời tiết đáng chú ý trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 của Nam Bộ

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết trong ngày 28-4 (ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5), thời tiết Nam Bộ có nắng nóng gay gắt xảy ra trên diện rộng, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày được dự báo từ 35-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian xuất hiện nắng nóng trong ngày khoảng từ 10 giờ 30 đến 16 giờ.

Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Nam Bộ có nắng nóng gay gắt xảy ra trên diện rộng, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt

Hôm nay, hàng loạt các địa phương có nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 38-40 độ C như Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương.

TP HCM, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Long An, Cần Thơ là những địa phương được dự báo có nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 37-39 độ C.

Trong khi đó, nhiệt độ cao nhất trong ngày của Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang từ 36-38 độ C; Cà Mau từ 35-37 độ C; Kiên Giang từ 35-36 độ C.

Trong những ngày tới, Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt diện rộng, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết nắng nóng gay gắt diễn ra trên diện rộng trong 2-3 ngày tới, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. Sau đó nắng nóng suy giảm và thu hẹp trên khu vực vào đầu tháng 5.

Chiều tối và đêm những ngày đầu tháng 5 cục bộ có mưa rào và dông. Mưa có xu hướng gia tăng cả về diện và lượng từ ngày 2-5 trở đi, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong thời gian này, nhiệt độ thấp nhất được dự báo từ 26-29 độ C, có nơi 29-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất tại miền Đông từ 35-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; tại miền Tây từ 34-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Như vậy, theo dự báo, phải đến hết kỳ nghỉ lễ này thì thời tiết Nam Bộ mới hạ nhiệt. Người dân Nam Bộ cũng phải đợi hết lễ thì mới có thể đón được những trận mưa tăng về diện và lượng.