Thời tiết hôm nay 14-9: TP HCM và Nam Bộ mưa dông dai dẳng

TP HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ hôm nay, 14-9, thời tiết nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Trưa chiều và tối có mưa rào nhiều nơi, rải rác có mưa vừa và dông, có nơi mưa to, cục bộ mưa rất to; đêm có mưa rào và dông rải rác.

Nhiệt độ chung thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP HCM và Nam Bộ hôm nay sẽ có mưa dông dai dẳng

Lượng mưa trên khu vực Nam Bộ phổ biến từ 40-80 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm. Riêng ở TP HCM, lượng mưa dao động từ 50-80mm, có nơi 110 mm.

Người dân cần lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập úng ở các vùng trũng thấp khu đô thị kém khả năng tiêu thoát nước, ven sông và kênh rạch.

Trong những ngày tới, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Trung Bộ dịch dần xuống phía Nam qua Trung Bộ và hoạt động mạnh dần. Gió mùa Tây Nam trên khu vực cũng có cường độ mạnh dần lên.

Khả năng đợt mưa lớn trong khu vực sẽ tiếp tục kéo dài những ngày tới.