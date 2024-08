Cụ thể, thời tiết hôm nay (ngày 29-8) ở các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C.

Riêng ở TP HCM, từ sáng đến trưa nắng gián đoạn, về chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ giảm hơn so với hôm trước, thấp nhất từ 25-27 độ C; cao nhất từ 30-31 độ C.

Về chiều và tối ở TP HCM và Nam Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to

Lượng mưa được dự báo chung trên toàn khu vực từ 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm.

"Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc" - cơ quan dự báo thời tiết cảnh báo.

Trong nhiều ngày tới, dự báo thời tiết có mưa to đến rất to sẽ tiếp tục diễn ra ở TP HCM và Nam Bộ, khả năng kéo dài đến ngày 6-9.