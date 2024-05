Thời tiết Nam Bộ trong tuần: Mưa có xu hướng gia tăng

Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ có mây thay đổi đến nhiều mây, khoảng từ ngày 27 đến 30-5 mưa có xu hướng gia tăng, trưa và chiều tối có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và dông rải rác.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 34-36 độ C.

Khoảng từ ngày 27 đến 30-5, mưa có xu hướng gia tăng

Trong đó, ngày 27-5 gió chuyển hướng Tây Nam có cường độ yếu đến trung bình trên các vùng biển Nam Bộ. Từ khoảng ngày 28, 29-5, rãnh áp thấp này bị nén và đẩy dịch xuống phía Nam bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục vắt qua Trung và Nam Trung Bộ hoạt động ổn định; khoảng từ ngày 28-5 đến 1-6 hạ dần trục xuống phía nam vắt qua Nam Bộ, sau nâng dần trục lên phía bắc trở lại.

Đối với TP HCM, từ hôm nay đến hết tháng 5, gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần và phổ biến ở khoảng cấp 4-5, khả năng hoạt động lên đến tầng trên cao 500 mb vào một vài ngày.

Trên các vùng biển TP HCM sẽ có mưa rào và dông rải rác. Cần đề phòng lốc xoáy và gió giật trong những cơn mưa dông có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền.

Nhiệt độ trung bình cao hơn nhiệt độ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, dao động từ 28-29 độ C. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 25-27 độ C và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33-36 độ C. Cạnh đó, tổng lượng mưa trung bình xấp xỉ lượng mưa trung bình nhiều năm cùng thời kỳ phổ biến trong khoảng 80 mm đến 150 mm.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ khuyến cáo người dân cần đề phòng lốc, sét, gió giật, sét đánh có thể xuất hiện trong những cơn mưa dông. Lưu ý, mưa với cường độ lớn có thể gây ngập cục bộ một số tuyến đường, hầu hết xảy ra vào buổi chiều tối.

Khi nào Nam Bộ kết thúc nắng nóng, chuyển sang mùa mưa? (NLĐO) - Dự báo mùa nắng nóng năm 2024 kết thúc muộn hơn so với mọi năm. Từ nay đến giữa tháng 5 vẫn còn những đợt nắng nóng trên diện rộng