Thời tiết TP HCM hôm nay, 1-8: Nền nhiệt cao, có mưa rào

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin hôm nay, 1-8, thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ chủ yếu có mây, ngày nắng nóng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi; gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3.

Riêng miền Đông Nam Bộ về chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Hôm nay, thời tiết TP HCM nền nhiệt cao hơn những ngày trước

Ngoài ra, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng phân tích thời tiết khu vực sẽ có nhiệt độ và độ ẩm khá cao, gây cảm giác oi bức hơn những ngày trước.

Do đó, người dân cần uống đủ nước và hạn chế ở ngoài trời quá lâu vào buổi trưa để tránh say nắng. Nếu có kế hoạch di chuyển, nên thoa kem chống nắng và mặc áo chống nắng để bảo vệ da; vào buổi chiều, nên mang theo ô dù hoặc áo mưa để phòng những cơn mưa bất chợt.

Thời tiết trên biển

Trong hôm nay, vùng biển Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Khả năng đến ngày mai, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2-4 m, biển động.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.