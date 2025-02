Thời tiết TP HCM hôm nay, 12-2: Khả năng tiếp tục xuất hiện mưa trái mùa

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết hôm nay, ngày 12-2, thời tiết tại TP HCM và các tỉnh thành Nam Bộ chủ yếu có mây, ban ngày có lúc trời nắng nhẹ, sáng sớm không khí se lạnh; gió Đông Bắc hoạt động cấp 2-3.

Khả năng có mưa rào và dông vài nơi (chủ yếu về chiều tối và đêm) do tác động kết hợp của rìa phía Nam khối không khí lạnh và rãnh áp thấp với vùng áp thấp trên Biển Đông. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Hôm nay, thời tiết TP HCM và Nam Bộ khả năng tiếp tục xảy ra mưa trái mùa

Nhiệt độ chung được dự báo thấp nhất từ 22-25 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tại TP HCM, chỉ số UV (tia cực tím) trên khắp các quận, huyện đạt mức cao đến rất cao (mức 8) vào khung giờ gần trưa đến chiều. Cạnh đó, dữ liệu từ ứng dụng AirVisual - nền tảng ứng dụng theo dõi chất lượng không khí của Hoa Kỳ, mức độ bụi mịn nhận định TP HCM thường xuyên vượt ngưỡng an toàn cho sức khỏe.

Người dân cần chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ cơ thể khỏi tia cực tím, đội mũ, mặc quần áo chống nắng và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong giờ cao điểm; đeo kính để bảo vệ mắt khỏi bụi mịn và luôn sử dụng khẩu trang khi ra ngoài để bảo vệ sức khỏe và hệ hô hấp.

Cũng trong hôm nay, trên các vùng biển TP HCM, thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác. Cần đề phòng gió giật, lốc xoáy trong mưa dông.