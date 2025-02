Thời tiết tháng 2: TP HCM có nắng nóng trên 35 độ C, khả năng vẫn xuất hiện mưa trái mùa

Thời tiết chung ở Nam Bộ trong tháng 2

Xu thế thời tiết chung tương tự TP HCM, chủ yếu gây nắng nóng và mưa trái mùa cho khu vực Miền Đông.

Nhiệt độ trung bình tháng phổ biến từ 26.5-28 độ C; cao nhất phổ biến từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C ở Miền Đông và 31-34 độ C ở Miền Tây. Còn nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-24 độ C ở Miền Đông và 22-25 độ C ở Miền Tây.