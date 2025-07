Thời tiết TP HCM hôm nay, 12-7: Có mưa nhẹ

Hôm nay 12-7, thời tiết ở TP HCM và Nam Bộ được dự báo có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Tây Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Hôm nay, thời tiết TP HCM chủ yếu có nắng, chiều mưa nhẹ

Theo phân tích của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, không khí mùa mưa ở TP HCM và Nam Bộ đang theo chiều hướng ổn định, không còn những biến động lớn.

Sáng nhiều mây, trưa nắng và nền nhiệt có thể lên đến 33 độ C, tạo cảm giác hơi oi nếu ở ngoài trời lâu, nhất là những khu vực nội đô đông xe cộ.

Tuy nhiên, mưa xuống giúp hạ nhiệt nhanh, khiến không khí tổng thể cả ngày không quá khó chịu.

Tại Nam Bộ, mưa chủ yếu đến vào khung giờ từ 13 giờ đến 17 giờ, không kéo dài nhưng có thể gây cản trở nhất định cho người đi làm, đi học về vào giờ tan tầm.