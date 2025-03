Thời tiết TP HCM hôm nay, 15-3: Nắng nóng, oi bức, chỉ số UV cao

Hôm nay 15-3, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết thời tiết TP HCM chủ yếu nhiều mây, có nắng, có lúc nắng nóng với nhiệt độ thấp nhất từ 25 độ C và nhiệt độ cao nhất là 35 độ C (giảm 1 độ so với hôm qua).

Trong khí đó, độ ẩm không khí trên khu vực cũng khá oi bức và chỉ số UV - tia cực tím ở mức cao (mức 7) có giảm nhẹ so với hôm qua nhưng vẫn có khả năng gây hại cho da cao.

Hôm nay, thời tiết TP HCM ngày nắng, có lúc nắng nóng

Ngoài ra, cần lưu ý nồng độ bụi mịn ở TP HCM suốt vài tháng vừa qua luôn được ứng dụng AirVisual cảnh báo ở ngưỡng cao, vượt mức độ cho phép của tổ chức y tế thế giới WHO rất nhiều lần, không an toàn cho sức khỏe.

Do đó, người dân nên hạn chế ra đường trong giờ cao điểm nắng nóng và chỉ số UV cao; khi ra đường cần sử dụng các biện pháp chống nắng, đội nón rộng vành, đeo khẩu trang và kính râm để bảo vệ da và sức khoẻ.

Cũng theo dự báo, thời tiết chung ở các tỉnh - thành Nam Bộ khác, trong ngày chủ yếu có mây, ngày nắng; gió Đông Bắc hoạt động từ cấp 2-3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.