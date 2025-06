Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên cho biết hôm nay, 16-6, thời tiết TP HCM và Nam Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Hôm nay, thời tiết TP HCM sáng nắng, chiều mưa

Theo dự báo, tác động từ gió mùa Tây Nam vẫn khiến mây đối lưu phát triển nhanh vào trưa và đầu giờ chiều, gây ra mưa dông cục bộ tại nhiều nơi. Các hình thái thời tiết nguy hiểm như gió giật, sấm sét, lốc xoáy nhỏ vẫn có thể xuất hiện, nhất là ở khu vực trũng thấp ở Nam Bộ.

Tổng thể, thời tiết hôm nay ít biến động bất thường, nhưng vẫn cần theo dõi diễn biến mưa dông trong ngày để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông hoặc sản xuất ngoài trời.