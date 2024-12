Theo Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ, hôm nay 18-12, thời tiết ở TP HCM chủ yếu nhiều mây, ngày không mưa, có lúc nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất 22 độ C, cao nhất 32 độ C.

Thời tiết TP HCM hôm nay không mưa, chỉ số UV (tia cực tím) ở mức rất cao - Ảnh: NLĐO

Chỉ số UV (tia cực tím) trên các quận, huyện hôm nay ở mức nguy cơ gây hại rất cao (mức 9) vào khoảng 9 đến gần 16 giờ. Tuy vậy, không khí lạnh trên các khu vực sẽ tiếp tục tăng cường, trời sẽ se lạnh vào sáng sớm và ban đêm, hiện tượng trời mù sẽ tiếp tục xuất hiện ở TP HCM do không khí lạnh tăng cường và nồng độ bụi mịn PM 2.5 cao.

Do đó, khi ra đường, người dân cần chú ý đeo kính và khẩu trang, sử dụng kem chống nắng, nón và quần áo bảo vệ để phòng tránh tia UV và các bệnh liên quan hô hấp do bụi mịn.

Còn thời tiết trên toàn khu vực Nam Bộ có mưa rào ở một vài nơi, ngày có mây, gió đông bắc hoạt động ở cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Cũng trong hôm nay, khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.