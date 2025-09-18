Thời tiết TP HCM hôm nay, 18-9: Khả năng có mưa to đến rất to

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ hôm nay (18-9), nhiều mây, có nắng gián đoạn; có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thời tiết TP HCM hôm nay khả năng có mưa to đến rất to

Cũng theo cơ quan này, khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Vì thế, người dân nên hạn chế ra ngoài khi trời đang có dông, tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh xa cây cối lớn và các vật dễ đổ.

Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng cục bộ, giảm tầm nhìn... nên người dân cũng cần cẩn trọng khi di chuyển qua các đoạn đường ngập nước và chủ động tìm lộ trình thay thế.

Thời tiết trên biển

Ngày và đêm hôm nay, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.