Thời tiết TP HCM hôm nay, 14-9: Mưa dông diện rộng về chiều và tối

Hôm nay (14-9), thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ được dự báo nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to ở TP HCM, có nơi mưa to đến rất to ở Nam Bộ.

Theo đó, gió Tây Nam duy trì hoạt động cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ phân tích thời tiết khu vực vào buổi sáng trời có nắng gián đoạn, cảm giác khá oi bức. Từ trưa và đặc biệt là chiều tối, dự báo sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Thời tiết TP HCM hôm nay tiếp tục có mưa

Khu vực sẽ tiếp nối diễn biến thời tiết những ngày gần đây, vẫn chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp và gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, gây ra mưa dông diện rộng vào chiều và tối.

Đơn vị này khuyến cáo người dân nên hạn chế ra ngoài khi trời đang có dông, tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh xa cây cối lớn và các vật dễ đổ.

Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng cục bộ tại các tuyến đường trũng thấp hoặc khu vực thoát nước kém, nhất là ở các đô thị lớn như TP HCM. Ngoài ra, gây giảm tầm nhìn. Do vậy, cần cẩn trọng khi di chuyển qua các đoạn đường ngập nước và chủ động tìm lộ trình thay thế.

Thời tiết trên biển

Ngày và đêm 14/9, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2,0m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.