Thời tiết TP HCM hôm nay, 20-11: Ngày nắng, chiều tối mưa rào

Cụ thể, hôm nay (20-11), thời tiết chung ở TP HCM và các tỉnh thành khác tại Nam Bộ có mây thay đổi, ngày nắng; về chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thời tiết hôm nay ở TP HCM khả năng sẽ có mưa rào về chiều tối

Riêng TP HCM, độ ẩm cao trên 70% sẽ gây cảm giác oi bức vào các khung giờ có nắng.

Ngoài ra, chỉ số UV tại các quận huyện cũng ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao (từ 6 đến 7).

Do đó, người dân nên hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong những thời điểm cường độ tia UV cao. Khi ra đường nên bảo vệ, che chắn cơ thể bằng các loại quần áo dài, thoa kem chống nắng, sử dụng mũ rộng vành và kính râm.

Cũng theo dự báo, thời tiết trên vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP HCM), có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; độ cao sóng 2 - 3 m. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Phú Quốc gió Đông đến Đông Bắc cấp 3 - 4; độ cao sóng 0.5 - 1.5m.

Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh.